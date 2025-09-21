OSMAN İMECE

TEKNOFEST'in ne kadar büyük bir festival olduğunu dün o çocuğun heyecanında gördüm...

İstanbul'da bu hafta yine Teknofest rüzgarı esti.

Yediden yetmişe milyonlarca insan perşembe gününden itibaren 4 gün boyunca Atatürk Havalimanı'na kurulan alana akın etti.

İstanbul'da başlayan bu rüzgâr son 6-7 yıldır birçok ilde de katlanarak devam ediyor.

Ama İstanbul'daki heyecan bence bambaşka.

Cumartesi günü 5 yaşındaki kızımı da yanıma alarak o heyecanı yerinde görmek için yola koyuldum.

Yoğunluk daha metro, Marmaray ve tramvayların duraklarında başlıyor.

İğne atılsa düşecek yer yok.

Metroda, Teknofest alanına giderken Türk bayrağı tişörtlü bir çocuk dikkatimi çekti.

Çocuğun elinde cep telefonu sürekli ekrana bakıyor.

Önce oyun oynadığını sandım ama değilmiş.

Atatürk Havalimanı'nın konumunu açmış.

Metro her durduğunda kaç durak kaldığını heyecanla takip ediyor.

O çocuğun gözlerindeki heyecanı görünce aklıma muhalif gazetecilerin TEKNOFEST'i küçümsemek adına kullandıkları "panayır" açıklaması geldi.

Teknofest, özellikle gençler üzerinde büyük bir heyecan bırakıyor.

Bunu her gittiğimde orada yakından hissediyorum.

Çünkü aynı heyecanı bende yaşıyordum.

Alana giden insanları şöyle bir analiz ettiğimizde aslında her kesimden insanın oraya büyük bir heyecan ve istekle gittiğine tanık oluyoruz.

Babalar anneler çocuklar... ailecek gidenler, arkadaşları ile gidenler... Herkes ama herkes orada...

Hafta sonu doğal olarak daha fazla yoğunluk var ama hafta içi gidenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar değil.

Her gün gidenler bile var..

Hal böyleyken bunu sırf iktidara olan düşmanlıklarından dolayı TEKNOFEST'e çamur atmaya çalışanların kafa yapısını ise gerçekten anlamıyorum.

Binlerce çocuğun proje üretmesi, yerli ve milli savunma sanayii ürünleri görüp, ufkunu genişletmesi.

Ben hangi projeyi üretebilirim sorusunu sordurması, Gençlere teknolojiyi sevdirmesi sizi neden rahatsız ediyor?

Üzülüyorum.

Yerli ve milli olan her şeye düşman gibiler.

Yapamıyorlar ama en çok da onlar konuşuyor.

Ortaya bir proje koyamıyorlar ama en çok da onlar eleştiriyor.

Tezatlık içinde tezatlık...

İlk defa 2018 yılında yapılan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali

14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları ile başlamıştı.

Şimdi o rakam 58 ana kategori ve 137 alt kategoriye yükseldi.

Artık sadece yurt içi de değil yurt dışından da milyonlarca başvuru alıyor.

Teknofest 11 milyondan fazla ziyaretçi ile rekor üstüne rekor kırarken, bu sene 81 il dışında 96 ülkeden 565 bin takım ve 1 milyon 200 bin yarışmacı da katıldı.

Teknofest, bugüne kadar İstanbul başta olmak üzere Gaziantep, Samsun, Ankara, İzmir, Adana, Azerbaycan ve son olarak da KKTC'de yapıldı.

Teknofest'te elbette sadece yarışmalar yok,

Kızıl Elma, Akıncı, Bayraktar TB2, T-29 ATAK, Solo Türk ve Türk Yıldızları var.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesi ile "Teknofest artık küresel bir marka oldu"