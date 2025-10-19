19 Ekim 2025, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI, FIRSATÇILAR YİNE SAHNEDE
OSMAN İMECE
KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI

KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI, FIRSATÇILAR YİNE SAHNEDE

19.10.2025, Pazar

İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir ivme kazandı. Artık neredeyse her mahallede eski binalar tek tek yıkılıyor yerlerine depreme dayanıklı yeni yapılar yükseliyor.

Ancak bu sürecin gölgesinde yeni bir sorun büyüyor: kentsel dönüşüm fırsatçılığı.

Biraz ev ilanlara bakayım dedim.
Kira fiyatları yine zirvelere doğru gidiyor.

Bazı ev sahipleri, kentsel dönüşümde yaşanan bu hareketliliği fırsata çevirmeye çalışıyor.
Dönüşüm sebebi ile ev sahipleri ve kiracılar kiralık ev bakmaya başlayınca fiyatlar yine yukarı doğru çıkıyor.

Özellikle depreme karşı dayanıksız, bakımsız, hatta yıkım kararı alınabilecek çok eski binalarda bile kiralar fahiş seviyelerde.

Kira fiyatlarındaki bu yapay artış, hem kiracılar hem de dönüşüm sürecine girmeyi bekleyen vatandaşlar için ciddi bir mağduriyete sebep oluyor. Kentsel dönüşümun amacının can güvenliği ve şehir yenilenmesi olmalı, ekonomik fırsatçılığa dönüştürülmemeli!

Deprem gerçeği her geçen gün kapıya biraz daha yaklaşıyorlen, İstanbul'un geleceği yalnızca yeni binalarla değil, adaletli bir dönüşüm anlayışıyla da şekillenmeli.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Gazze'de ateşkes: Yeniden doğan umut 12.10.2025 Pazar
“Sumud” başarılı oldu mu? 04.10.2025 Cumartesi
Ne Zaman Kaybettik? 28.09.2025 Pazar
Küresel bir marka: TEKNOFEST 21.09.2025 Pazar
"Okula Başlayan Çocuklarda Kaygı Bulaşıcıdır" 09.09.2025 Salı
Mutluluk bir seçim mi? 05.09.2025 Cuma
Bir tık uğruna yitip giden hayatlar 15.08.2025 Cuma
Daha Fazla Gör