OSMAN İMECE

İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla birlikte kentsel dönüşüm çalışmaları büyük bir ivme kazandı. Artık neredeyse her mahallede eski binalar tek tek yıkılıyor yerlerine depreme dayanıklı yeni yapılar yükseliyor.

Ancak bu sürecin gölgesinde yeni bir sorun büyüyor: kentsel dönüşüm fırsatçılığı.

Biraz ev ilanlara bakayım dedim.

Kira fiyatları yine zirvelere doğru gidiyor.

Bazı ev sahipleri, kentsel dönüşümde yaşanan bu hareketliliği fırsata çevirmeye çalışıyor.

Dönüşüm sebebi ile ev sahipleri ve kiracılar kiralık ev bakmaya başlayınca fiyatlar yine yukarı doğru çıkıyor.

Özellikle depreme karşı dayanıksız, bakımsız, hatta yıkım kararı alınabilecek çok eski binalarda bile kiralar fahiş seviyelerde.

Kira fiyatlarındaki bu yapay artış, hem kiracılar hem de dönüşüm sürecine girmeyi bekleyen vatandaşlar için ciddi bir mağduriyete sebep oluyor. Kentsel dönüşümun amacının can güvenliği ve şehir yenilenmesi olmalı, ekonomik fırsatçılığa dönüştürülmemeli!

Deprem gerçeği her geçen gün kapıya biraz daha yaklaşıyorlen, İstanbul'un geleceği yalnızca yeni binalarla değil, adaletli bir dönüşüm anlayışıyla da şekillenmeli.