26 Mart'ta Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan toplantısı var. Bu kongre, seçimsiz olmasına rağmen çok ama çok önemli.. Aralarında bulunmak bana gurur vermez olunca, yıllar önce üyeliğinden istifa ettiğim kongre, 26 Mart'ta kulübün makûs kaderini değiştirebilir.

Burak Elmas'ın mazbatasını bile almadan daha seçildiği an yapmaya başladığı hatalar zinciri ve getirdiği son "Hoca(!)"nın nasıl takım ve kenar yönetiminden bihaber olduğu, hatta bir yığın süprüntü transferle kulübü mali bakımdan çöküntüye götürürken, takımı da enkaza çeviren Fatih Terim'i bile arattığı, hatta ve hatta sanki alenen ve resmen Fatih'e çalışan bir casus gibi iş yaptığı düşünülürse..

Hatırlarsınız, haftalar önce gene rezil bir Galatasaray maçının ardından "Yarın sabah, 'Hocanı da al git Burak' diye yazacağım" kararını verdiğimi, ama ertesi sabah sakinleşince "Yahu bu adam bir enkaz devraldı. Ona biraz süre tanıyalım"a geldiğimi yazmıştım.

Demez olaydım..

Fatih Hocam şimdi Bodrum'da Burak Elmas ve Domenec Torrent'e bakıp zevkten dört köşe oluyordur.

Göztepe maçında, "Kenar yönetiminden zerre anlamayan, maçı okumasını bilmeyen" ve bu yüzden en ama en yanlış müdahaleleri yapan bir Torrent izledik.

Maç bitti. Galatasaray kazandı. Skor yazarları coştu. Ben öfkeden deli olmuştum ki, telefonuma bir mesaj düştü. Frankfurt, Dr. Erdoğan dostumdan..

"Ağabeyim yeni geldim nöbetten.. İzleyemedim maçı. Rica etsem bir cümle ile özetleyebilir misin?."

"Tarihin en kötü Galatasaray'ı.."

"Anladım. Tahmin ediyorum aslında.."

Ardından Mülkiye'den arkadaşım, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eden Düz Kafa Sami (Çölgeçen) yıllar sonra aradı beni.. Konuşmuyor, volkan gibi öfke lavları kusuyor..

"Bunca yıl Galatasaray'ı izledim.

Ben bu kadar kötüsünü görmedim, Hıncal!." Böyle rezil futbol oynuyorsan, küme düşsen ne olacak, kalsan ne fark edecek?.

26 Mart Kongresi'ne gerçek Galatasaraylı üyeler çok iyi hazırlanmalı.. Bu kulübe liderlik edecekler de yavaş yavaş ekipleri ve programlarıyla kendilerini hazırlamaya ve anlatmaya başlamalı..

Eleştiriyi boşverin.. Bu kulüp artık eleştirilmeye bile değmez. Kendinizi tatmin için kullanmayın kürsüyü.. Gelecek ve bir şey yapacaksanız çıkın ortaya.

Burak Elmas, "İbra edilmezsem giderim" dedi.. Sözünü tutar, benim bildiğim Burak..

Onun için önemli 26 Mart Olağan Kongresi..

Burak Elmas ibra edilmez. İstifa eder..

Kongre de "Yeni Galatasaray"ı yaratacak ekibi ve programı belli değerli adaylar arasından en layık olanı seçer.

Kurtuluşun başka yolu yok.

Kongrede "Ben varım" diyenler ortaya çıkacak mı?..

Kongrede bu güç var mı?.

Olsa aralarında olurdum.. Büyük olasılıkla gene "Fatih'le geleceğim" diyene oy verir ve rezilliği başa sararlar..

Bunu bile bile söylüyorum..

26 Mart'ta Burak Elmas ibra edilmemeli ve Torrent'ini de alıp gitmeli!.

***



KIŞ OYUNLARI'NDAN ANILARDA KALANLAR...

Beijing, Modern Olimpiyatlar tarihinde hem yaz, hem de Kış Oyunları'na ev sahipliği yapan ilk şehir oldu.

Pandemi önlemleri uyarınca bütün katılımcılar her gün test edildiler.

Sonucu pozitif olanlar, semptomlarına göre ya otellerde karantina ya da hastanelerde tedavi altına alındılar.

Negatif sonuçlular ise Olimpiyatlar'ın yaşam ve yarışma alanlarında yaratılan güvenli ortam içinde tutuldular.

Kadınlar buz hokeyinde, bazı Rus oyunculara ait pozitif sonuçların maç öncesinde açıklanması üzerine, Rus ve Kanadalı hokeyciler maske takarak oynamak zorunda kaldılar.

Sıkı pandemi önlemlerine rağmen; sporcuların yarışma ambiyansını hissetmeleri için çevrede yaşayan öğrenciler ile gençler öncelikli olmak üzere, sınırlı sayıda seyircinin tesislere girmesine izin verildi.

15 spor dalının kar ve buz üzerindeki 109 madalya yarışması Beijing'in üç farklı bölgesinde yer alan 25 tesiste yapıldı. Her bölgede, sporcuların konaklayacağı olimpiyat köyü, antrenman tesisi, basın ve yayın merkezi ile madalya törenlerinin yapılacağı özel alanlar oluşturuldu.

Michael Phelps'in 2008'de 8 Olimpiyat altını kazandığı "Su Küpü" adlı tesis, körling yarışmaları için "Buz Küpü"ne dönüştürüldü. Açılış ve kapanış törenleri, ikonik stadyum "Kuş Yuvası"nda düzenledi.







Stadın zeminine yerleştirilen 11 bin 600 metrekarelik LED ekran üzerinde organize edilen törenler, teknolojisi ve sanatsal özellikleriyle göz kamaştırdı.

Görkemli Olimpiyat ateşi yerini karbon salımı düşük, çevre dostu meşale alevine bıraktı.

(Gerek açılış, gerek kapanışı yazılı ve görsel medya göklere çıkardı. Oysa ben hayal kırıklığına uğradım. Olimpiyat "İnsan" demektir. 1980 Moskova Oyunları'nın, sahada ve tribündeki insan üzerine kurulu koreografisi ile dünyayı duygulandıran ve coşturan açılış ve izleyen milyonları ağlatan veda töreni muhteşemdi. 1984'te Amerika, Los Angeles'te, Moskova'yı aşmak için en pahalı törenleri düzenledi ve adam uçurmak dahil bol teknoloji kullanan ilk törenleri yaptı. Ama Beijing, baştan aşağı teknolojiydi. O görüntüler güzeldi ama, insanı çok az içerdiği için duygusal olamadı. Işık oyunları izler gibi baktım, o kadar. Hele o oyunlar boyu hep izlediğimiz o nerdeyse kentin her yerinden görünen alev alev Olimpiyat ateşinin, nerdeyse elektrikler kesilince yaktığımız muma dönüştürülmesi ve yanması ile sönmesi dışında görülmemesi bence felaket yanlıştı. O zaman o ateş niye Yunanistan'da yakılır, dünyayı dolaşır ve Olimpiyat kentine gelir ki?. Ateşi olmayan Olimpiyat, duygusu olmayan törenler...

H.U.)

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Türk kökenlilere uyguladığı insan hakları ihlalleri nedeniyle 10 ülke diplomatik boykot uyguladı. Açılış ve kapanış törenlerine temsilci göndermedi.

91 ülkeden, 2 bin 877 sporcunun katıldığı oyunlarda Suudi Arabistan ile Haiti ilk kez yer alırken; Ekvador, Kosova ve Malezya tarihlerinde ilk defa kadın sporcularla temsil edildiler.

Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan, eğitilen ve antrene edilen Çin kökenli iki sporcudan Eileen Gu (2 altın, 1 gümüş) Çin Halk Cumhuriyeti, Nathan Chen (1 altın, 1 gümüş) ise Birleşik Devletler adına yarıştı.

Erkekler buz hokeyinde Çin takımındaki Amerikalı oyuncular ilgi odağı oldular.

Artistik patinajın "harika çocuğu" 15 yaşındaki Rus Kamila Valieva, Beijing öncesinde verdiği idrar örneğinde yasaklı madde tespit edilmesinin ardından dram yaşadı. Takım yarışmalarında kazandığı altın madalya verilmedi.

Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararıyla katıldığı kadınlarda dördüncü olabildi.

Dört sporcu kazandıkları beşer madalya ile öne çıktılar. Erkekler biatlonda Norveçli Johannes Thingnes Bo 4 altın, 1 bronz, Fransız Quentin Fillon Maillet 2 altın, 3 gümüş elde etti.

Kadınlarda ise Norveçli biatlet Marte Olsbu Roiseland 3 altın, 2 bronz, Hollandalı sürat patenci Suzanne Schulting 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalyanın sahibi oldu.

Oyunlar boyunca 2 dünya, 21 Olimpiyat rekoru kırılırken, artistik patinajda 3 kez tüm zamanların en yüksek puanı verildi.

Norveç, Kış Oyunları'nda bütün zamanların en yüksek altın madalya sayısına ulaştı. 16 altın, 8 gümüş, 13 bronz, toplam 37 madalya kazanarak ilk sırada yer aldı. Bu başarıyı Kış Oyunları tarihinde 10'uncu kez elde etti.

29 ülke sporcusunu podyuma çıkarırken, biz yine kürsünün uzağında kaldık.

Ülke kotası ile katıldığımız alp disiplini ile kayaklı koşuda sporcularımız ya çok gerilerde kaldılar ya da yarışmalarını tamamlayamadılar.

Sporcu kotası ile katılıp, ilk kez temsil edildiğimiz kayakla atlama ile kısa mesafe sürat pateninde ise nispeten daha iyi dereceler aldık.

Fatih Arda İpçioğlu, kayakla atlamanın hem normal, hem de büyük tepede yarışmalarında elemeleri geçti, ilk tura kaldı. Normal tepeyi 36'ncı, büyük tepeyi ise 40'ıncı sırada tamamladı. İlk 30 kayakçı arasına giremeyince final bölümüne katılamadı.

Furkan Acar, kısa mesafe sürat pateninin 1000 metre yarışlarında şansının da yardımıyla olimpiyat altıncısı olarak en başarılı sonucu elde etti.

Elemelerde önündeki Rus sporcunun düşmesiyle ikinci, çeyrek finalde üç patencinin birden düşmesi, bir diğerinin diskalifiye edilmesiyle birinci, yarı finalde üçüncülüğü elde etti. B finalinde ikinci, genel sıralamada ise altıncı oldu.

Biz az sayıda tesis, sınırlı sayıda sporcuyla başarı ararken; Çin'de, Beijing'in ev sahibi olarak ilan edildiği 2015 yılından itibaren uygulanan programlarla kış sporlarının tanıtıldığı, tesis sayısının artırıldığı, sektörün teşvik edildiği belirtildi. Böylece, 346 milyon Çinlinin kar ve buz sporlarına ilgi duymasının sağlandığı açıklandı.

Darısı başımıza!.

***



SEN NERDESİN İBO?..

İbrahim Tatlıses geçen hafta sonu Günay'da sahneye çıkmış. (Sahne almış değil).. Şovu sırasında "Benim için 'İnsanların önünü kapatıyor' dediler. Ama 11 yıldır sahnelerde bile yokum.. Nerdeler önünü kapattıklarım?. Onca zaman nerdeydiler?. İşte şimdi ben buradayım" demiş..

Mantıklı görünüyor değil mi?.

Ama öyle değil İbo!. Öyle değil!.

Nerde gazinolar?.. Nerde Maksim?. Fahrettin Aslan?. Onunla anlaştın mı, İstanbul, Ankara, İzmir Maksimlerde 100'er günle seneyi kapardı, assolistler, solist altları ve türkücüler..

Zeki Müren, Behiye Aksoy, Ajda Pekkan, sen başta o devrin üç beş yıldızı kaç ama kaç büyük yeteneğin önünü kestiniz?.

Tabii bir de TRT vardı.. Cuma, cumartesi akşamları ve pazar öğleden sonraları yaptığı, neşeli, assolistli, komedyenli "Aile Eğlence Programları" ile fabrika gibi şöhret üreten ve gazino reklamlarına yazılacak isimleri üreten..

Ya İzmir Fuarı.. Saat 20.00'de başlayıp sabahın beşine dek süren programlarında hatta 35 ismi kapısına yazan aile gazinoları..

Şimdi TRT'de harika solistler var, adlarını bilen var mı?. Çünkü TRT, anayasal ve yasal kamu görevini unuttu. Özel TV'lerle haksız rekabet yaparak, affedersiniz "sidik yarışı"na girişti, 180 dakikalık dizileri, milyonluk tam sayfa reklamlarla yayınlıyor. Tek, bir tek "Aile Eğlence Programı" yok. TRT, TRT 2 ve TRT Müzik kanallarında..

Adam Kars'tan sazını alır gelirdi TRT'ye.. Erkan Yolaç'ın bir sunumuyla, daha ilk göründüğü gün ünlü olur, gazinolar kapışırdı.

Şimdi nasıl ünlü olacaklar?. Olsalar nerde işe bulacaklar?. Nerde neonlu kapıları ile gazinolar?. Nerde fuar?.

Bugünün gençleri için en büyük talihsizlik, ses ve saz sanatçısı olmak..

Ne ekran şansları var, ne de halkın önünde canlı söyleme imkânları..

At var, meydan yok İbo..

Yiğit var, şan yok!.

***



TEBESSÜM

Bu yakınlarda yapılan araştırmaya göre, biraz kilolu kadınlar, onu işaret eden erkeklerden daha uzun yaşıyorlarmış.

***



SEVDİĞİM LAFLAR

Sevdiğiniz anı olunca, o anı hazine olur!. Anonim