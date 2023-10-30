Bağımsızlığımız daim olsun

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı dün coşkuyla kutlandı. Devletimiz 100 yaşına girdi. Bağımsızlığımıza halel gelmeden kıyamete kadar var olsun.

Cumhuriyetin yüzüncü yılı çerçevesinde sosyal medyada en çok dolaşıma giren iddialardan biri "İktidarın Cumhuriyet'in 100. yılını bilerek kutlamadığı ya da sönük kutladığı" yönündeydi. Bunun için başta İzmir olmak üzere CHP'li belediyelerin olduğu bölgelerden bol bol dans gösterileri paylaşıldı. Bazılarında "Cumhuriyeti unutturmaya çalışanlara inat" notu dahi düşülmüştü.

İstanbul'da resmî geçit töreni yapılırken Ekrem İmamoğlu eliyle ritim tutarak kameralara poz verdi. İmamoğlu, Maltepe sahilinde 29 Ekim'de yapılan kutlamanın en muhteşem kutlama olacağını iddia etti.

Tarihçi İlber Ortaylı da sosyal medya hesabından 100. Yılın sönük kutlandığını iddia ederek serzenişte bulunmuştu. Bol RT alan, yüz binlerce kişiye ulaşan ancak gerçekle hiçbir alakası olmayan iddialar bunlar.

İktidarı Cumhuriyetle sorunu olduğu için kutlama yapmamakla itham eden muhalefetin kutlamaktan anladığı neymiş ona bir bakalım. AK Partili Belediyenin yaptığı Maltepe sahil alanında konser düzenlemek, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptırdığı Yavuz Sultan Selim Köprüsünde kadınlar koşusu düzenlemek, Avcılar'da oryantal müzik eşliğinde zumba, İzmir'de teknomüzik partisi...

O sırada gerici, yobaz olmakla suçladıkları insanlar da TB3 SİHA'nın ilk uçuşunu yapmasıyla, bu iktidar döneminde yapılan TCG Anadolu ve diğer milli gemilerinde olduğu 100 parçalık savaş gemisi filosunun gövde gösterisiyle, "yapılamaz" denilen TOGG araçlarının düzenlediği 100 araçlık konvoyla kutluyorlardı.

Yazımı yazarken üzerimizden AK Parti döneminde yapılan uçaklarımızın sorti gösterisi geçmekte ve yazıyı yolladıktan sonra da devam edecek. Bugün Türkiye, milletiyle devletinin buluştuğu bir cumhuriyet. Bugün ülkemiz özgüveni yüksek insanlardan oluşan bir ülke. Düne kadar bizi sevinçten havalara zıplatan bazı gelişmeler artık bizim için son derece normal hatta olası gecikmelerde homurdanmaya başlıyoruz. Bu son 21 yılın belki de en önemli kazanımı olsa gerek.

Ancak bütün bunlar bazı kesimleri mutlu etmiyor. Peki karşılığında homurdanmak, "Ne kadar Cumhuriyetçisin" testine insanları tabi tutmak, nüfusumuzun yarısından fazlasını aşağılayarak kendilerini üstün görmek dışında ne yapıyorlar?

Demokrasiyle taçlanan cumhuriyetimiz kutlu olsun.

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