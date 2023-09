Dünya bir kez daha 5’ten büyük

Diplomasi dünyası için yine yılın o vakti geldi. Dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul Toplantısı için bir kez daha New York'ta.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu liderler arasında ayrı bir yere sahip. Çünkü çok uzun süredir, aralıksız olarak Genel Kurul toplantısına katılan nadir liderlerden.

New York'taki bu toplantıya kimler geldi, kimler geçti... Son 20 yılda dünya ne krizler, savaşlar atlattı. Ancak Erdoğan, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir istikrar sembolü olarak yine dünya liderleri arasında yerini aldı. Sadece birkaç ay önce seçim zaferi kazanmış ve yine Türk milletinin teveccühüne mazhar olan Erdoğan'ın diğer dünya liderleriyle temaslarına bu zaferin olumlu katkısı olacaktır.

Bu yıl ben de yine bu tarihi toplantıyı takip etmek için Erdoğan'la New York'a gitme fırsatını yakalayanlardanım. Erdoğan'ın 5 günlük yoğun mesaisine tanıklık edeceğiz. Öncelikle altını çizmek gerek: Erdoğan burada çok coşkulu bir vatandaş kitlesi tarafından karşılandı. ABD'nin farklı kentlerinde yaşayan, Erdoğan ve Türk heyetini karşılamak için New York'taki Türkevi'ne gelen vatandaşların coşkusu görmeye değerdi.

Cezayir ve Polonya cumhurbaşkanı ile görüşecek olan Erdoğan, İtalya, İsrail, Malezya ve Yunanistan başbakanlarıyla da biraraya gelecek. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın liderler onuruna vereceği resepsiyona da katılacak. Fakat belki de gözlerin en çok çevrildiği temaslar, iş dünyasıyla olacak. Erdoğan'ın görüşeceği isimler arasında en çok dikkat çekense hiç şüphesiz Tesla, X (eski adıyla Twitter) ve SpaceX gibi şirketlerin sahibi olan iş insanı Elon Musk'la. Musk'ın Erdoğan'la iyi bir ilişkisinin olduğunu biliyoruz. Bu temastan da bazı sürpriz iş birlikleri çıkarsa şaşırmamak gerek.

Erdoğan'ın tüm dünyaya mesajlarını ileteceği asıl konuşması ise Salı günü BM Genel Kurulu'na yapacağı hitabı olacak. Erdoğan'ın göç ve terör gibi farklı başlıklarda önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Ve elbette, artık tüm dünyanın öğrendiği ve BM'nin daimi üye sistemini eleştirdiği 'Dünya 5'ten büyüktür' sloganını da yinelemesi beklentiler arasında. Yani bu yıl, bir kez daha Erdoğan sayesinde Dünya 5'ten büyük olacak. Biz de bu tarihi temaslarına tanıklık etmeyi sürdüreceğiz.

