Osman Öcalan vs. Kılıçdaroğlu

Eski PKK'lı Osman Öcalan'ın, iki yıl önce TRT'nin Kürtçe yayın yapan kanalına çıkması, HDP ile sandık ittifakı yapanların "Megri, megri" sonrası en popüler kendilerini aklama tezi oldu.

En son diyeceğimi baştan söyleyeyim: Osman Öcalan'ın TRT'nin herhangi bir kanalına çıkması bence yanlıştı, neden çıkarıldığını da hâlâ anlamış değilim. Ancak PKK tarafından iki kez hapsedilmiş, 17 yıl önce örgütten ayrılmış ve Öcalan'ın kardeşi olmasından aldığı güçle PKK içinde ayrılık oluşturma potansiyeline sahip birisi ile devletin bazı organlarının neden irtibat kurduğunu anlayabilirim.

Ayrıca söz konusu terörist eskisinin bile anamuhalefetin yapamadığı PKK muhalefetini devletin Kürtçe yayın yapan kanalında yaptığını da hatırlatmak isterim. Hatta bir adım ileri gidip size bir kıyas sunayım.

Osman Öcalan: "Demirtaş, lider bir kişilik değildir, militandır."

Kılıçdaroğlu: "Bu tür iddianameleri, Selahattin Demirtaş Bey göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır."

İmamoğlu: "Demirtaş'ın siyasetini beğenen birisiyim. Hâlâ alkışlıyorum. Ülkenin ihtiyaç duyduğu dille süreç yönetti. Takdir ettim."

Muhalefet, devletin valilerine "militan" demekle meşgul olduğu için Demirtaş'a militan denmesine içerlemiş olabilir mi dersiniz? Devam edelim.

O.Ö: "Birçok odak Kandil üzerinden Türkiye'ye oyunlar oynuyor. Bunu da Kürtler adına yapmaya çalışıyorlar ama şöyle diyebiliriz ki Kandil meşruiyetini kaybetmiştir. Kandil asla Kürtleri temsil etmez."

Kandil'deki elebaşları Hozat, Bayık, Kalkan ve Ruken dört koldan "AKP-MHP faşizmine karşı" CHP-İYİ Parti ittifakına oy vermeye çağırırken sebebini sormayı bırakın gıkını dahi çıkarmayanların Osman Öcalan tiradlarını daha ne kadar dinleyeceğiz, bakalım.



'Amerika ile savaşıyoruz'

Bugün YPG'yi âdeta bir "düzenli ordu" gibi eğitip donatan ABD, 13 şehit verdiğimiz gün de yüzlerce TIR dolusu silah ve yardımı YPG'ye gönderdi. Dolayısıyla YPG, ABD'nin Ortadoğu'daki bir numaralı maşası haline gelmiştir ve adı böyle konmasa da mevcut durumda PKK-YPG ile mücadele, aslında sahadaki ABD temsili ile mücadeledir. Biden yönetimi YPG desteğine "hızlı" başlamıştır ve bu böyle sürecektir.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz Biden'ı İngilizce tweet'lerle tebrik edip, milletinin % 52 oyuyla kazanan Başkan'a "sözde Cumhurbaşkanı" diyenlerin HDP'nin peşini bırakmasını beklemek beyhudedir. Bari Mehmetçiğe "Saray'ın askeri" demeseler istiyor insan ama herkes tıynetinin gereğini yapacak.

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