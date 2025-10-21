21 Ekim 2025, Salı
HAŞMET BABAOĞLU
Ömrümüzden yemek!

Ömrümüzden yemek!

21.10.2025, Salı
"Ömrü kısaltan alışkanlıklarımız" üzerine kim bilir kaç bininci araştırmayı yapmışlar...
Doyamıyorlar böyle işlere, ne ödenekler bu araştırmalara ayrılıyor, ah bir bilseniz!
Boş konuşmalarımıza malzeme olsun diye "dolu" havası atan işler...

***

İlk sırayı "aşırı işlenmiş gıdalar" almış.
Şaşırdık mı?
Hayır!
Mesela asla cips alıp marketten yemeyecekmişiz.
Bisküvi de...
Mümkün mü bu?
Değil!
Market gezenler bilirler.
Her yer cips dolu, bisküvi dolu...
Laf olsun diye değil elbette; tüketildiği için; hatta bağımlıları olduğu için...
Ve görünce baştan çıkalım diye...

***

"Dur şuradan bir tabak cips alayım da biraz ömrümü kısaltayım" diye düşündüğünüz oldu mu?
Zaten öyle şeyler hep "başkaları"nın başına gelir...

***

Modern iş dünyası ve medya ilişkilerinin en büyük hokus pokusu cips reklamı ile "Cips sağlıksızdır" yazısını yan yana koyabilmek oldu...
Eskiden (yaşım müsait, o dönemi de bilirim) işlenmiş gıda üreticileri bu türden haberlerin çıkmasından hazzetmez, bunu da belli ederlerdi.
Şimdi eğleniyorlar...

***

Uzun ömür...
Dünyanın her yerinde ve elbette bizde de medyanın en sevdiği konulardandır bu..."Uzun ömür istiyorsan ne yemeli, ne yememelisin" listeleri çıkartılır falan...
İyi de nasıl bir ömür?
Bu soru elbette cısss'tır!
Tabii daha radikal bir burun kıvırmayla "Şu dünya uzun yaşamaya değer mi?" diye sormak da var.
Medyadan, sosyal çevreden, eş dost arasından "aforoz" edilmelik bir soru...
Genellikle "Orasını Allah bilir" deyip geçeriz zaten...
Ama aklımız da, gözümüz de o listelerde kalır, yalan mı?

***

Düşünün, popüler kültür tezgâhı öyle bir numara yaptı ki...
Bu ayın masrafları için ayırdığı para bitince çocuğunu okula montsuz göndermek zorunda kalan anne de "ömrü kısaltan yiyecekler" listesini kopyalayıp telefonundaki dosyaya koyuyor.
Yine de şuraya kalın hatlarla yazıyorum...
Bu dünya böyle gitmez!
Ömrümüzden YİYEN esas meselelere odaklanalım...
Hem sizi bilmem ama ben şu hazır çorbaları da sevmeye başladım.

***

NOT DEFTERİ

Denizde boğulmamız gerekmediği gibi her şeyi şansa bırakmaya da mecbur değiliz artık. Yüz! Yüzmelisin! (JOHN FOWLES / Büyücü)

