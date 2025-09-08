08 Eylül 2025, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Putin ve Şi 150 yıl yaşar mı?
HAŞMET BABAOĞLU
Putin ve Şi 150 yıl yaşar mı?

Putin ve Şi 150 yıl yaşar mı?

08.09.2025, Pazartesi
Pekin'de dev askeri geçit töreni...
Malum, İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80. yıldönümü...
Herkes yeni silahlara odaklanmış...
Hipersonik gemisavarlar, en yeni balistik füzeler falan...
Ve tam o sırada fark ediliyor; Putin ve Şi'nin tercümanlarının mikrofonları açık kalmış...
Konuşmaları işitiliyor...
Ne konuşuyorlar?
Hayır, bugünü değil, yakın geleceği...
Silahları değil, "insan"ın yaşlanmasını, beden algısının değişimini ve yeni tıp teknolojilerini konuşuyorlar...
Öyle laf olsun diye değil, uzun uzun konuşuyorlar.

***

Şi, "geçmişte 70 yaşına gelene çok yaşlandı gözüyle bakılıyordu, oysa yakında genç sayılacaklar" diyor.
Putin konuyu derinleştiriyor: "yeni tip organ nakilleri bildiğimizden çok ötesinde artık, tekrarlanan organ nakilleri yoluyla beden gençleştirilebilecek" diyor ve ekliyor: "150 yaşına gelmek olağan sayılacak, hatta iş bir tür ölümsüzlüğe kadar gidebilir."

***

Bizim medya iki satırdan fazla ilgilenmediği için haberi görmemiş olabilirsiniz...
Ama bu sohbet Batı medyasını karıştırdı.
Trump'ın Çin ve Rusya'yı eleştiren ve Hindistan'ı tehdit eden açıklaması bile ikinci planda kaldı...

***

Biz o sırada ülke olarak CHP'yi konuşuyorduk...
Öyle de devam ediyoruz.
TV kanalarımız gece yarılarına kadar CHP'yi tartışıyorlar.
Kimse de demiyor ki...
CHP dediğimiz eskisiyle de, muhtemel yenisiyle de on dakikalık bir konu, ötesi için harcanan enerjiye yazık...

***

Şu çok net...
Tıp giderek ayrışıyor; bu gidişle "seçkinlerin tıbbı"ndan söz edeceğiz.
Ne yazık ki...
Bu türden dünya gündemleriyle bizim hiçbir bağımız kalmadı...

***

Uzun ve genç yaşam...
Hatta bir tür ölümsüzlük arayışı...
Bunlar artık ön planda...
Sade insan tansiyonla, şekerle falan uğraşırken tıp bambaşka bir teknolojik safhaya geçiyor.
İleride bunlar üzerine çok konuşacağız...

***

Bugün yazımı Enbiya Suresi'nin 34. Ayeti ile bitirmek istiyorum: "Biz, senden önce de hiçbir beşeri ölümsüz kılmadık. Sen öleceksin de, onlar ebedi yaşayacaklar mı?"

***

NOT DEFTERİ

İnkârlar, inatlaşmalar, hırslar, hasetler, yalanlar, kayırmalar... Beden hastalıkları bunların yanında hiç kalır. İnan bana! (TARIK BUĞRA / Yağmuru Beklerken)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
O yaz... 07.09.2025 Pazar
Haftanın notları: Eylül’de gelen... 06.09.2025 Cumartesi
Bize bizden başka dost var mı? 05.09.2025 Cuma
Yeter! 04.09.2025 Perşembe
Batı ilerliyor, Moskova direniyor... mu? 02.09.2025 Salı
Daha derine bakma zamanı gelmedi mi? 01.09.2025 Pazartesi
Tam ayrılırken tanırız 31.08.2025 Pazar
Haftanın notları: Yalan arzusu yayılıyor 30.08.2025 Cumartesi
Suriye böyle kalır mı? 29.08.2025 Cuma
Erkeklik, otorite ve budalalıklarımız... 28.08.2025 Perşembe
Daha Fazla Gör