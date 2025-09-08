Putin ve Şi 150 yıl yaşar mı?

Pekin'de dev askeri geçit töreni...Malum, İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80. yıldönümü...Herkes yeni silahlara odaklanmış...Hipersonik gemisavarlar, en yeni balistik füzeler falan...Konuşmaları işitiliyor...Öyle laf olsun diye değil, uzun uzun konuşuyorlar.

***

"geçmişte 70 yaşına gelene çok yaşlandı gözüyle bakılıyordu, oysa yakında genç sayılacaklar" diyor.konuyu derinleştiriyor: "yeni tip organ nakilleri bildiğimizden çok ötesinde artık, tekrarlanan organ nakilleri yoluyla beden gençleştirilebilecek" diyor ve ekliyor:

***

haberigörmemiş olabilirsiniz...Ama bu sohbet Batı medyasını karıştırdı.Trump'ın Çin ve Rusya'yı eleştiren ve Hindistan'ı tehdit eden açıklaması bile ikinci planda kaldı...

***

TV kanalarımız gece yarılarına kadar CHP'yi tartışıyorlar.Kimse de demiyor ki...CHP dediğimiz eskisiyle de, muhtemel yenisiyle de on dakikalık bir konu, ötesi için harcanan enerjiye yazık...

***

Şu çok net...Tıp giderek ayrışıyor; bu gidişle"ndan söz edeceğiz.

***

Uzun ve genç yaşam...Hatta bir tür ölümsüzlük arayışı...Bunlar artık ön planda...İleride bunlar üzerine çok konuşacağız...

***

Bugün yazımı Enbiya Suresi'nin 34. Ayeti ile bitirmek istiyorum: "Biz, senden önce de hiçbir beşeri ölümsüz kılmadık. Sen öleceksin de, onlar ebedi yaşayacaklar mı?"

***

NOT DEFTERİ



İnkârlar, inatlaşmalar, hırslar, hasetler, yalanlar, kayırmalar... Beden hastalıkları bunların yanında hiç kalır. İnan bana! (TARIK BUĞRA / Yağmuru Beklerken)