Elinde bir çubuk anlatıyor ekrandaki uzman...öne doğru eğilmiş, "ben senin büyüğünüm" edası takınmış, barışa giden yolda isteklerini tek tek dikte ediyormuş...ise koltuğunda dik durmaya çalışıp beceremiyormuş, hatta gözlerinde umutsuz bir ifade varmış...Bunlar Cumartesi gecesindeki tv "eğlencelerimiz"den not ettiklerim...Ne oluyor peki?Üstelik bir de olaya dair bilmekten kaçındığımız şeyler varken...

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Evet, ne dedim ben?dedim...Ne o?Dümdüz yazacağım...Trump öyle demiş de, Zelenski böyle itiraz etmiş de; bir barış anlaşması için herkesin koşulları ayrıymış da...Geçiniz hepsini...

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Kime?Rusya'ya mı? Elbette hayır!"Bu şirket basbayağı dünyanın sahibi" denilen yapıdan söz ediyorum.2024 Temmuz'undan geçtiğimiz Mart ayına kadar Zelenski sürekli bu şirketle masaya oturup imza atmak zorunda kaldı.Borçlarını erteletti ve karşılığında tarım arazilerini, değerli ve nadir madenlerini, hatta insan gücünü masaya koyup kaybetti.Oysa Vatikan'da birbirine yakın konulmuş koltuklara oturup barışa dair fısıldaşıp duran

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Sanıyoruz ki, savaş sadece toptur, tüfektir, füzedir...

Acıdır, kayıp hayatlardır, sefalettir.

Doğru ama asla o kadarla kalmıyor.

Savaş hızla metalaşan, alınıp satılan bir şeydir.

Bu yüzden uluslararası finans ve dev şirketler savaşları üzülerek değil, el ovuşturarak izler ve barışa giden yolu kendileri dizayn ederler.

Barış mı?

Nihayet gelen sükunet, doğru...

Ama asıl olan şu ki, barış yeni bir ülke, yeni pazarlıklar, yeni sahiplikler demektir.

Ukrayna'ya bu oluyor şimdi...

Yarın ( Allah Korusun! ) Pakistan ve Hindistan çatışırsa, orada da aynı şey olacak.

Büyük ihtimalle Pakistan, şimdiki Ukrayna pozisyonuna düşürülecek...

Soruyorum sizlere...

Ne zaman işin bu yanlarını da konuşacağız?

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NOT DEFTERİ



İnsanlar bir şey görmüyor anlamıyor, diye şikayet edene şaşarım, kim görülmek anlaşılmak ister ki, gördüğünü kucaklayabilecek kim var ki... (ŞULE GÜRBÜZ / Zamanın Farkında)