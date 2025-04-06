Eskilerderler...Yani kokulardır.Böyle midir peki?Hem de nasıl!Müthiş görsel bir kültür içinde yaşarken, üstelik artık her şeyi kayıt altına alıp saklayabilen teknolojilerin dünyasında kokular ve hatıralar hâlâ birbirine sımsıkı bağlı mı?Bağlı...Şubat ayında vedalaştığımburnumdangitmiyor mesela, gitmeyecek.

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Ama şu da var...15 yıl kadar önce şöyle yazmışım:Hah işte!Şimdi biraz farklılaştı durum...Artıkkatlanamam gibi geliyor.

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Her şeyi kayıt altına alıp saklayabilen teknoloji dedim ya, biraz abartmışım.Hani nerede koku kayıt cihazları?Hiç çıkmayacak mı böyle bir teknoloji?Yoksa zihnimizdeki koku anılarını sanal olarak yeniden canlandırmakla mı yetineceğiz?diye yazdım, bazıokurlarım kızdı,dediler; eski kokuları bile bugün gibizihinlerinde tuttuklarını söylediler.Ama yürüme kabiliyetini kaybetmiş bir okurumun,diye yazdığını da gördüm.Bilemiyorum artık...

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Geçen gün,diyesordum dostlarıma...Neler neler çıktı...ndan söz edenler oldu...Limon kokusunu sayanlar ki, ne güzeldir, çoktu...İyi bir kahvenin kokusu...Koku hafızasını birgibi kullananlar da varmışmeğer..."Birilerinin zararlı insanlar olabileceğini kokusundan hissedip ortamdan uzaklaşanlar" mesela...Ah, şimdi aklıma geldi...Sevdiği ve kaybettiği kişinin tişörtünü poşetler içinde saklayıp ara ara açarak"ları da tanımıştım geçmişte...

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Bazen dolapta duran yol çantalarımı, kabin valizlerimi aylar sonra durup dururken karıştırmayı severim.İçinden unutulmuş bir magnet çıkar mesela, bana çok iyi gelir.Bir devar...Valizin bir köşesinde unutulmuşVeyaBeni alır götürürler...Ah kokular düpedüz mucizelersiniz!