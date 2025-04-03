Düzensiz ateş, kararsız sıcaklık...ise kaynama ayları olacak...Haziranı bilen varsa söylesin, ama atıp tutmak yok!Şimdi bu çerçevede dünyaya değil de içeriye, ülkemize bakalım...

***

Malum, eski hastalık...CHP ve ittifaklarınınzayıftır.O kadar kendileriyle haşır neşirler ki, halkın dünyasında ne olup bitiyor, hâlâ bilemiyorlar.Peki ya dünyayı biliyorlar mı, diye soracak olursanız...Bu kadar mı demodelik olur!Son yıllardaki değişimi kavrayamadılar;göremiyorlar.bunu da sol diye satmak, olacak şey mi?Yoga salonlarından yükselen Espressolab boykotu falan...İnsan birya bakmaz mı?

***

artık nereden ve nasıl bir işaret almışsa...Seçmenleri için politik, sosyal ve özellikle de sınıfsalinşa ediyor.Hiç gerek yoktu böyle bir imtihana...Bir kere...CHP seçmenlerininHem merak ediyorum, aralarında "içindeki nuru aşağıdaki narı söndürecek" tipler kaldı mı, hiç ortalarda görünmüyorlar.

***

Bu kadar!Anlayan anlar; anlamayana geçmiş olsun!

***

Şimdi gelelim tatsız noktaya...CHP'nin hezeyanlarının en kötü sosyal etkisi nedir, biliyor musunuz?sürekli erteletmesi...Neden mi?Çünkü halk bunlarla şuradan şuraya gitmez; onlar konuşurken ağzını açmaz.

***

Peki ne olacak?

Şunu bir başlangıç notu kabul edin...

Türkiye, her zamankinden daha çok Türkiye olacak.

Herkes bu yorgana göre ayağını uzatsın!

Yeni dünya konjonktüründe başka yol yok.

***

NOT DEFTERİ



En iyi hikâyeler, geri kalanını dinleyenlerin kendilerinin bulup çıkardığı anlatılardır. (J. STEINBECK / Yukarı Mahalle)