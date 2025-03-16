, buna rağmenevlerde bu kuşatmadan kurtulabilirmişizgibi nefes alıp vermeye, binalarımızıniçinde sokağı ele geçiren tekinsizliktenkorunmaya çalışıyoruz (...)Sokaktaki uçucu güvenliğe bel bağlamıyoruzama binalarda korunabileceğimizisanıyoruz."Bu satırlar hemen her romanınıseverek ve düşünerek okuduğum'ınundan...Ürpertici bir felaket anlatısı bu roman...Ama yukarıya aldığım satırlara şimdi bir daha ve dikkatle göz gezdirin: Sanki gündelik hâlimizi veanlayışımızı da tarif etmiyor mu?Birkaç satır sonrası da şöyle:

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Kıpırdayamadan dışarıdakiizlediğimiz konutlarımızademek doğru mu?Bu soruyla yüzleşmekten kaçtığımız ama çok hayati nitelikte sorular değiller mi?Ev neresi?

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Geçen pazar günkübaşlıklı yazımda ev konusunusorgulamaya başlamıştım, hatırlarsınız...Kaldığım yerden devam etmek istiyorum.Neden mi?Şu yaşıma geldim, yeterince uzun bir ömür.Çünkü tilkinin dönüp dolaşıp geldiği "dükkân"dan;Dışarısının çekiciliğini veya tekinsizliğini iyi biliyoruz ama "içerisi"nin çekiciliği konusunda duygularımız bulanık, güvenilirliği ise tartışmalı...

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Değerli mimar Serkan Akın hep vurgular ya...Aslında 1930'lu yılların gazete haberleri gerçeği anlatıyor:Kent, evsizlik demek yani...

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Yani konutlarımızıuygulamalar doldurmaya başladı; pazarlamada da bir fark yaratıyorlar.Daha da önemlisi, ruhumuza yuva nerede?