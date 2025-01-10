Devasa bir buz denizi sanıyorduk, değil mi?

Ucu bucağı olmayan bir boşluk...

Okyanus denmiş hatta!

Arktik Okyanusu...

Ama suyu gören ne kadar az...

Ve biraz daha aşağı kuşakta buz tutmuş kara ve dağ kütleleri...

Kavganın büyüğü orası için...

Şaşırdınız mı?

Normal...

Çünkü bütün bizim taraf kanallarında çıkan ve toplasan on beşi geçmeyen çubuklu ekran yorumcuları bundan hiç bahsetmediler...

Belki ufukları oraya uzanamıyordur, belki seyircinin ufkunu dar sanıyorlardır, aldırmayın!

***

Gözler Kuzey Kutbu ve Sibirya üzerinde...

Oradaki hâkimiyet önemli...

Rusya o yüzden düşman...

Okyanustaki buzlar eriyecek, kalanlar kırılacak ve bir çırpıda Atlantik'ten Pasifik'e geçilecek.

Bu bir...

Sibirya, yeni sömürgeciliğin gözdesi. O toprakların altında bütün dünya için yeni bir çağ açacak mineral hazineleri yatıyor.

Londra ve Washington'un strateji üretim merkezlerinde çalışanlara "Sibirya" deyin, gözleri parlar...

Bu iki...

***

Üçüncüsüne gelince...

Nihayet açıkça sözü ediliyor işte!

Grönland.

Avrupa'nın kuzeyi ile Amerika'nın kuzeyini birbirine ha bağladı ha bağlayacak biçimde yeryüzüne yerleşmiş beyaz toprak parçası...

ABD'nin olursa, kavga bir anda şekil değiştirecek; Washington büyük bir sıçrama yapacak...

ABD derin devleti o işi Trump'a ihale etti...

Peki kitlelere ne anlatılıyor?

Oğul Trump inerken pilota "Her yer bembeyaz ama olsun, iş yapar" demiş, aman da hahaha...

Tabii Grönland halkına "Siz ne istiyorsunuz?" diye soran da yok.

Devlerin yeni hegemonya patırtısında artık bunların bir önemi bulunmuyor.

***

Kanada'yı da istiyor Trump...

Hem hegemonya sahalarına geri dönmek için düz koşulara başlayan İngiltere'yi durdurmak için...

Hem de...

Yazının başından beri sözünü ettiğim "Kuzey kuşağı"nı çepeçevre sarabilmek için...

Sizi bilmem...

Ama çocuklarınız üniversite çağına geldiklerinde Kuzey kuşağı ve Arktik kelimeleri dillerinden düşmeyecek.

***

GELMEKTE OLAN YENİ DÜNYA bu işte!

Yazın bir kenara...

Ara ara açıp bakarsınız.

***



NOT DEFTERİ

Bazen çağın değiştiğini işaret eden olaylar o kadar yavaş olur ki, gerçekleştikleri sırada fark edilmezler. Bazen de çağlar, tıpkı şimdiki gibi, TV ekranından altyazının geçmesine yetecek birkaç saniye içinde değişiverir. (DOUGLAS COUPLAND / Oyuncu-1)