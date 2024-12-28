Gündem yine zihninizi boğuntuya getirdi, değil mi?O hâlde hatırlatayım...Mesela geçen çarşamba sabahı üç haftalık bebek Sila el Faysal'ın Güney Gazze'de babasının kucağında donup kaldığını hatırlatayım. Birkaç gündür çok soğuk oralarda hava. Doktorlar yetiştiğinde Sila çoktan hayata veda etmişti...Mesela geçen perşembe sabahı İsrail uçakları bir minibüsü vurdular. Hiç duymamışsınızdır. Minibüsün içinde beş gazeteci vardı. Hepsi de şehit oldu. Minibüsün üstünde, dışında, her yanında kocaman harflerle Press yazıyordu...

***

Anlamak işimize gelmiyor ama her şey "yöneticiler" ve "yönetilenler" (teba) çizgisine doğru evrilecek...Buna halk ifadesiyle "zenginler" ve "fakirler" de diyebilirsiniz...Ama esas vurgulamak istediğim şu...Orta sınıfın çözülüşüyle seviyeli eğitimin sönüşü birlikte ilerleyecek.

***

da geçenlerde yazdı: "Artık yüz milyonlarca eğitimli insan gereksiz. Yöneten sınıfın manipülasyon aygıtlarını işletecek 20 milyon eğitimli yeter de artar bile...

***

Birbirimize bu kadarolmak zorunda değiliz ki!

***

Bazen öyle takılıp kalıyorum onları dinlerken...Sonra kahkahalarla gülüyorum...Şu deyime bakın:Piyasada böyle bir davranış bozukluğuvarmış, üzülerek anlatıyorlar.Böyle şeyler söylemeyi "cool"luk sanıyorlar.Durmadan zam yaparak halkın belini bükmek...Kalpazanlık saymalı hatta...Bir tür "para basıyorlar" işte!

***

Azamet...Ululuk, büyüklük, başka her şeyi küçültecek kadar büyük olmak...