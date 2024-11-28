Bizim ekran profesörlerinin güvendiği şeye bak!..buyüzden savaş tamtamları bir ay sonra susarmış...Yahu insan bu konularda bir laf etmeden önce dönüp geçen yüzyılın iki büyük savaşının arifesine bakmaz mı?Kimler "En kötü barış bile daha iyidir" diye diye savaşa koşar adım gittiler...

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1938 yılıydıChamberlain 69 yaşındaydı o sırada; çok hastaydı ve saatlerce süren rahatsız bir uçak yolculuğuyla Münih'e inip uzun tartışmalar sonrasında Hitler'i "savaş çıkarmama"ya ikna etmişti.Çok memnundu sonuçtan..."Avrupa'yı kurtardık, Almanlara Südetland'ı verdik ama Çekoslovakya'nın toprak bütünlüğünü koruduk" diye düşünüyordu.Hitler, anlaşmayı 6 ay içinde çiğnedi.Bu işler böyledir ama

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Bir de "Avrupa ekonomisi ciddi biçimde bozuldu, Almanya'da bile işsizlik artacak, bu şartlarda kimse savaş çıkarmayı göze alamaz" diyenvar...Şaka gibi ama gerçek!Oysa iki büyük savaşa bakın, anlayın...Daha doğrusu, gelmeye mecbur bırakılır.İktisat tarihçileri şöyle yazar: "1929 krizine gelinceye kadar dünya ekonomisindeki dalgalanmalar kapitalist ekonominin olağan işleyişi, hatta ilerlemenin motoru sayılmıştı. Lakin 1929 krizi her şeyi değiştirdi.Geriyebir büyük savaşın yeniden paylaşım düzenikalmıştı, o da geldi."Tanıdık geldi mi?

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Velhasıl...

Durum ciddidir.

Savaş çıkar, çıkmaz; ayrı konu ama ciddi biçimde telaffuz edilmeye başlanması hafife alınamaz.

Cumhurbaşkanımız yerden göğe haklıdır; bu koşullarda milli birliğimiz her şeyden daha önemlidir.

Ancak şunu da ekleyeyim:

Ekonomik sıkıntıların "sade vatandaş" üzerindeki yükü mutlaka hafifletilmelidir.

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NOT DEFTERİ

Tüketicilik, insanları denetim altına almak için bugüne kadar bulunmuş en büyük araçtır. (J. G. BALLARD / Öteki Dünya)