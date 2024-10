İbretlik hikâyedir...yanında bir kitap taşıyor, fırsat buldukçaaçıp göz gezdiriyordu.Voltaire'in İsveç Kralı XII. Karl'ın yüz yıl kadar önce çıktığı Moskova seferi ve nihai bozgununu anlattığı kitaptı bu...Fakat bilirsiniz...İnsan bir kez hedefine kilitlenmeye görsün, hayalleri aklını perdeleyiverir.Napolyon'un da bir yaverine şöyle dediği rivayet edilir: "Biz, İsveç kralınıntekrarlamayacağız."Sonucu biliyorsunuz...

***

Dün vurgulamıştım...İşte tam da bu yüzden...Ukrayna'nın cepheye sürülmesi; sırada Polonya'nın beklemesi falan bizi aldatmamalı...gibi görünen şey aslındadır.Moskova her seferinde yenilginin kıyısına kadar gelir ama sonunda savaşın kaderini değiştirir.Sadece o kadar mı?Sormak gerek...Hiç şüpheniz olmasın!

***

Rusya'ya diz çöktürmek duygusu Avrupalı liderleri her dönemde baştan çıkartır.Napolyon bu sefer için kıta tarihindebir ordu toplamıştı.Kadın görevliler dâhil 50 bin sivil de ordusuna eşlik ediyordu.Kulaktan kulağa aktarılan hikâyeler, edebiyat, sinema; hepsi bizlere Napolyon'una yenildiğini söyler.Doğru değildir...Geri çekiliş havanın buz kestiği dönemde olmuştur ama Napolyon'un ordusu daha yaz sıcağında ağır kayıplar vermiş ve hastalıktan kırılmıştı.İmparator terk edilmiş Moskova'ya girdiğinde zaten ordusunun üçte birini kaybetmişti.

***

Uzun hikâyedir, bitmez.

Ama şuraya dikkat edin!...

Ellerini ovuşturarak Napolyon'un Moskova seferini izleyen İngilizler 1813'ten sonra dünyayı (tabir caizse) baştan kurdular.

***



NOT DEFTERİ

Savaş için de barış için de... Her şey tam zamanında oldu. Beklemesini bilen için her şey zamanında olur. (L.N. TOLSTOY / Savaş ve Barış)