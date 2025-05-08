Viral Galeri Viral Liste Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚

Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚

Yıllardır hem yolların hem sosyal medyanın vazgeçilmezlerinden olan kamyon arkası sözleri, 2025 yılında da ilgi görmeye devam ediyor. Aşk acısını kalbinde hissedenlerden, yolda kaybolmuş ruhlara kadar bu sözler bazen yüz güldürüyor bazen de düşündürüyor. İşte ruhunuza dokunan, yüzünüzde tebessüm oluşturan kamyon arkası yazıları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 15:59
Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚

Trafikte seyir halindeyken bir anda gözünüze çarpan o kısa cümleler... Kamyon arkası sözler, kimi zaman kahkaha attıran bir espri, kimi zaman eski aşka gönderme yapan damar bir cümle. Bezen de dost kazıklarına sitem içeren felsefi bir söylem olarak karşımıza çıkıyor. 2025 yılında da kamyon arkası yazılar, her zamanki gibi etkileyici ve düşündürücü ifadelerle yoluna devam ediyor. Bu sözleri okuyanlar direksiyonu değil, duygularını tutmakta zorlanıyor.

Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚

AŞK VE RACON DOLU KAMYON ARKASI SÖZLER 🚚

Bizi biz yapan yolda döktüğümüz ter değil, uğruna savaştığımız hayallerdi. Bazıları o hayalleri mola yerinde bıraktı.

Ben sana yolları değil, yolların sonundaki beni emanet ettim. Ama sen her dönüşte başka bir yöne saptın.

Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚

Fırtına gibi esip gürlediğime bakma benim en büyük sesim sessizliğimdir.

Yola çıktım, her virajda seni düşündüm… Ama yolda kaldım, seni unuttum.

Bir zamanlar sana varırken, şimdi yokluğunda kayboldum.

Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚

Beyin yolda kaldı, kalp hala otobüs bekliyor!

Yolda bir sen, bir ben, bir de radar vardı ama aşkı yakalayamadık!

Geçmişimle barıştım ama hatalarım hala direksiyon sallıyor.

Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚

Ne yazık ki bazı insanlar sinyal vermez. Bir gün aniden çıkarlar hayatından, aynaya baksan da göremezsin.

Tarkan, Serdar açmaz bizi, damardan gideriz.

Bazı hatıralar, lastiğe yapışan taş gibi hep peşimizde.

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