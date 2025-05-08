Bu sözler yola değil, kalbe gidiyor! Mizah, aşk, felsefe ve racon dolu kamyon arkası yazılar 🚚

Trafikte seyir halindeyken bir anda gözünüze çarpan o kısa cümleler... Kamyon arkası sözler, kimi zaman kahkaha attıran bir espri, kimi zaman eski aşka gönderme yapan damar bir cümle. Bezen de dost kazıklarına sitem içeren felsefi bir söylem olarak karşımıza çıkıyor. 2025 yılında da kamyon arkası yazılar, her zamanki gibi etkileyici ve düşündürücü ifadelerle yoluna devam ediyor. Bu sözleri okuyanlar direksiyonu değil, duygularını tutmakta zorlanıyor.