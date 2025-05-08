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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav takvimi

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gözü 2025 KPSS takvimine çevrildi. Özellikle lisans mezunlarının katılacağı KPSS oturumları her yıl düzenlenirken ortaöğretim ve ön lisans düzeyindeki sınavlar sadece çift yıllarda yapılıyor. Bu nedenle 2025 yılı yalnızca lisans adaylarını ilgilendiriyor. ÖSYM tarafından açıklanması beklenen sınav ve başvuru tarihleri ise merakla bekleniyor. Peki 2025 KPSS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 13:56
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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav takvimi

Kamu kurumlarında kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için KPSS süreci resmen başladı. ÖSYM, 2025 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini yayımladı. Bu yıl yalnızca lisans mezunlarının katılacağı sınavlarda tarih detayları netleşti.

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KPSS 2025 Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.

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A Grubu Alan Bilgisi sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.

Bu oturumlar başta müfettişlik, uzmanlık ve denetmenlik gibi kadrolar olmak üzere kamu kariyeri hedefleyen adaylar açısından kritik önem taşıyor.

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KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Sınav başvuruları 26 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 10 Temmuz 2025'e kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek. Bu süreçte özellikle fotoğraf güncelleme gibi işlemlere ihtiyaç duyan adayların başvuru öncesinde gerekli belgeleri tamamlaması gerekiyor.

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Sonuçlar Ekim Ayında Açıklanacak

Sınav maratonunun ardından sonuçlar, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Açıklanacak puanlar, kamuya yapılacak merkezi yerleştirmelerde ve kurum sınavlarında belirleyici olacak.

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AGS Nedir, Kimleri İlgilendiriyor?

Bu yıl adayların dikkatini çeken bir diğer gelişme ise AGS, yani Akademik Giriş Sınavı oldu. ÖSYM tarafından uygulanacak olan AGS, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiriyor. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlara göre şekillenecek bu yeni sistem, sadece sınav puanına dayalı değerlendirmeyi değil; eğitim süreci, uygulama becerisi ve mesleki yeterlilikleri de kapsayan bütüncül bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.

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