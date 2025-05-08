KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav takvimi

Sınav başvuruları 26 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 10 Temmuz 2025'e kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek. Bu süreçte özellikle fotoğraf güncelleme gibi işlemlere ihtiyaç duyan adayların başvuru öncesinde gerekli belgeleri tamamlaması gerekiyor.

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AGS Nedir, Kimleri İlgilendiriyor?

Bu yıl adayların dikkatini çeken bir diğer gelişme ise AGS, yani Akademik Giriş Sınavı oldu. ÖSYM tarafından uygulanacak olan AGS, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiriyor. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlara göre şekillenecek bu yeni sistem, sadece sınav puanına dayalı değerlendirmeyi değil; eğitim süreci, uygulama becerisi ve mesleki yeterlilikleri de kapsayan bütüncül bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.