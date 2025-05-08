KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav takvimi

Kamu kurumlarında kariyer yapmayı hedefleyen adaylar için KPSS süreci resmen başladı. ÖSYM, 2025 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini yayımladı. Bu yıl yalnızca lisans mezunlarının katılacağı sınavlarda tarih detayları netleşti.
KPSS 2025 Ne Zaman Yapılacak?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.
A Grubu Alan Bilgisi sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Bu oturumlar başta müfettişlik, uzmanlık ve denetmenlik gibi kadrolar olmak üzere kamu kariyeri hedefleyen adaylar açısından kritik önem taşıyor.
KPSS Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?
Sınav başvuruları 26 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 10 Temmuz 2025'e kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek. Bu süreçte özellikle fotoğraf güncelleme gibi işlemlere ihtiyaç duyan adayların başvuru öncesinde gerekli belgeleri tamamlaması gerekiyor.
Sonuçlar Ekim Ayında Açıklanacak
Sınav maratonunun ardından sonuçlar, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Açıklanacak puanlar, kamuya yapılacak merkezi yerleştirmelerde ve kurum sınavlarında belirleyici olacak.
AGS Nedir, Kimleri İlgilendiriyor?
Bu yıl adayların dikkatini çeken bir diğer gelişme ise AGS, yani Akademik Giriş Sınavı oldu. ÖSYM tarafından uygulanacak olan AGS, öğretmen adaylarını yakından ilgilendiriyor. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlara göre şekillenecek bu yeni sistem, sadece sınav puanına dayalı değerlendirmeyi değil; eğitim süreci, uygulama becerisi ve mesleki yeterlilikleri de kapsayan bütüncül bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.