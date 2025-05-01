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HAŞMET BABAOĞLU
Dünya böyle bir yer artık

Dünya böyle bir yer artık

01.05.2025, Perşembe
Kuraldır...
Söyleyen dâhil kimse bir şey anlamadığında, edilen laf "bilimsel" bir açıklama sayılır.
Avrupa'nın kararlı İsrail karşıtı iki ülkesi olan Portekiz ve İspanya'daki elektrik kesintisinin suçlusu ilan edildi: "Olağandışı atmosferik fenomen."
"Atmosferik" mi dediniz, konuyu kapatabilirsiniz!
Hele bir de yanına "fenomen" kavramını kondurdunuz mu, tamamdır!
Meteorologlar böyle bir durum gözlemlememişler ama olsun...
Çok zorlanırsa, olgular ve rakamlarla oynanır.
Zaten kesintiyi iklim sorununa bağlayanlar çıkmaya başladı bile...
Dünya böyle bir yer artık...
Kitleler için yeni "korku üretimi" ve "sıfırlama" testleri gerçekleşinceye kadar olanlar unutulur.

***

Peki şunu hatırlıyor musunuz?
Daha birkaç yıl önce virüs korkusuyla evlere tıkılmışken...
Kitleler "ne idüğü belirsiz" aşılar için kuyruklara sokulmuşken...
Küreselci elitlerin politik tasarım kuruluşu Dünya Ekonomik Forumu toplanmış ve bir SİBER SALDIRI simülasyonu yapmıştı...
Neden mi?
Açıklamaları şöyleydi...
"Yakın bir gelecekte, elektrik güç kaynakları ve tedariki, iletişim ve ulaşım hedeflenebilecek, hastane hizmetleri durdurulacaktır. Böyle bir siber saldırının yol açacağı sorunlar karşısında yaşamakta olduğumuz Kovid-19 krizi pek küçük kalacaktır." Bak, bak, laflara bak!

***

Düşünün...
"Yaklaşık 50 milyon insanı etkileyen kesinti önce Portekiz'de başladı, çok kısa süre sonra İspanya'ya aktarıldı" diyenler ile "Sistemin çöküşü güney İspanya'da başladı, bir buçuk saniye sonra iki ülkeyi karanlığa boğdu" diyenler anlaşamıyorlar.
İş bu noktadayken...
Esas sebebi konuşmak mümkün mü?
Konuşturmazlar, konuşturmayacaklar...

***

Ha, şu da var...
Portekizliler ve İspanyollar sakin insanlardır...
Duran metrolardan en ufak bir heyecan dalgasına yol açmadan çıkışlarının videolarını izlemişsinizdir.
Peki ya bu türden saldırılar daha heyecanlı toplumları hedef alırsa...
Neler olabileceğini düşünmek istemiyorum.

***


NOT DEFTERİ
Gülümseme vardır, gülümseme vardır; karanlık olanı aydınlık olandan ayırt etmeyi öğren artık... (RAY BRADBURY / Uğursuz Bir Şey Geliyor Bu Yana)

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