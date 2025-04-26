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HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın Notları: Korku, zihni sislendirir

Haftanın Notları: Korku, zihni sislendirir

26.04.2025, Cumartesi
Deprem, bilimin işiymiş...
Durmadan bunu söylüyorlar.
Peki! Tamam!
Lakin bilim ne?
Nasıl işliyor?
Bunu da bir konuşsak mı?
Bak, görüyoruz işte!
Her bilim adamından ayrı ses çıkıyor ve hepsi de yüzde yüz haklı olduğunu iddia ediyor.
Demek ki, ne yapmak lazım?
Bilimi "çalıştırmalı" ama asla tapınmamalı...

***

6.2 büyüklüğündeki deprem bizim "kutsal bilim" bağlısı tayfayı üç günde dağıttı.
Şimdi onlar da tuttukları profesörlere göre takımlara ayrıldılar...

***

Aklıma bir zamanların tanınmış sitüasyonist düşünürü Guy Debord'un şu sözleri geliyor: "Artık bilimden dünyayı anlaması ve bir şeyleri iyileştirmesi değil, olup bitenleri MEŞRULAŞTIRMASI isteniyor. İşte bugünün rezil dünyasında satılmış bilimin manzarası..."

***

Depreme hazırlık olarak ve deprem sırasında ne yapmalı?
Bu konuda da birbiriyle çelişen bir sürü tavsiye havada uçuşuyor.
Tabii bir de depremi en acı biçimde yaşamış insanların dibine kadar "hakiki" reaksiyonları var. Antakya'da yaşayan değerli botanik bilimci Yelda Güzel, sosyal medyaya şöyle yazdı: "6 Şubat depremini yaşamış biri olarak hiçbir tavsiyem yok. Önceden planladığınız hiçbir şeyi yapamıyorsunuz zaten. İnşallah büyük deprem olmaz."

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Birkaç yıldır "Bütün dünyayı bölgesel çatışmalar saracak, böylece bir tür global savaş atmosferi oluşturulacak" diye yazmaktan tükenmiştim ki, Pakistan-Hindistan savaşı için sayaç çalışmaya başladı...
Şunu da bilelim; Hindistan bir çatışmanın içindeyse...
Bu aslında örtülü olarak bir yanda ABD ve İsrail, öte yanda Çin savaşacak demektir.

***

Kent (şehir değil, o başka bir şey) insanı ve özellikle gençler kendini pilava vurdu...
Şaka yapmıyorum...
Sizi bilmem benim dolaştığım semtlerde adım başı pilavcı var.
Önlerinde kurye motorları vızır vızır...
Gençlerin harçlığı pilava yetiyor artık, ne yapsınlar!
Pilav ve yanına salata; pilav ve üstüne bir avuç yarım haşlanmış nohut, pilav ve kapkara ve tadı zehir gibi bir musakka...
Pilav fiyatları da artınca ne yenilecek acaba? Düşünmek istemiyorum.

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Korku enerjidir... Yıkıcı bir enerji... Zihni sislendirip düşünmeyi engeller, davranışları akıldan kopartır.
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