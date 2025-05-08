Mali Müşavirlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 SMMM sınav takvimi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olmak isteyen adaylar için önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2025 yılına ait SMMM sınav takvimini resmen açıkladı. Binlerce adayın merakla beklediği açıklamayla birlikte sınav tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin detaylar da netleşti. Peki 2025 SMMM sınavı ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 08.05.2025 14:41 PAYLAŞ ABONE OL

Finans ve muhasebe alanındaki en prestijli mesleklerden biri olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM), her yıl yüzlerce adayın hedeflediği bir kariyer yoludur. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2025 yılı SMMM sınavlarının tarihlerini Resmi Gazete'de yayımlayarak meslek hayatına adım atmak isteyenlere müjdeli bir haber verdi. Peki 2025 SMMM sınavı ne zaman yapılacak?

A Haber Foto Arşiv 2025 SMMM Sınavı Ne Zaman Yapılacak? Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarının 2025 yılı 1. dönem sınavları, 2 ve 3 Ağustos tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde gerçekleştirilecek. TÜRMOB tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar bu tarihlerde belirlenen illerde sınavlara katılabilecek. Sınavlar, mesleki yeterliliklerini kanıtlamak isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor.