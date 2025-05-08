Mali Müşavirlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 SMMM sınav takvimi

Finans ve muhasebe alanındaki en prestijli mesleklerden biri olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM), her yıl yüzlerce adayın hedeflediği bir kariyer yoludur. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2025 yılı SMMM sınavlarının tarihlerini Resmi Gazete'de yayımlayarak meslek hayatına adım atmak isteyenlere müjdeli bir haber verdi. Peki 2025 SMMM sınavı ne zaman yapılacak?
2025 SMMM Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarının 2025 yılı 1. dönem sınavları, 2 ve 3 Ağustos tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde gerçekleştirilecek. TÜRMOB tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar bu tarihlerde belirlenen illerde sınavlara katılabilecek. Sınavlar, mesleki yeterliliklerini kanıtlamak isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor.
Başvuru Süreci ve Tarihleri
SMMM sınavına başvurmak isteyen adaylar için başvuru tarihleri de netleşti. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların başvuruları 7-30 Nisan tarihleri arasında alınacak. Bu dönemde başvuru yapan adayların, başvurdukları tarihe kadar stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Tekrar sınavına katılacak olanlar için başvuru tarihleri ise 4-17 Temmuz arasında olacak. Bu adayların daha önce yapılan sınavlara katılmaları gerekmektedir.
Başvuru İçin Gerekli Adımlar
Başvuru yapmak isteyen adayların, TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön başvuru yapmaları isteniyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli bilgilerin doldurulması ve başvuru ücretlerinin ödenmesi isteniyor. Başvuru işlemi tamamlanan adaylar, belirtilen tarihlerde sınavlara katılmaya hak kazanacaklar.
Sınav Konuları ve Esaslar
SMMM sınavına katılacak adayların sınav konularına ilişkin detaylar, TÜRMOB tarafından yayımlanan kılavuzda yer alıyor. Sınav konuları, adayların muhasebe, finansal raporlama, vergi hukuku gibi temel alanlarda yeterliliklerini ölçmeyi amaçlıyor. Sınavda başarı gösteren adaylar, serbest muhasebeci mali müşavir unvanını almaya hak kazanacaklar.