Kedinizin kuyruğu size ne anlatıyor? Bu kuyruk hareketlerine dikkat!
Kediler gizemli doğaları ve özgün davranışlarıyla bizleri kendilerine hayran bırakır. Sözlü olmasa da beden dilleriyle çok şey anlatır. Onları tam anlamıyla çözebilmek çoğu zaman zorlayıcıdır. Bu noktada onların duygu durumlarını anlatan kuyruklar devreye girer. Her hareketi bulunduğu bağlam içinde değerlendirmek ise oldukça önemlidir. Peki kedilerin kuyruk hareketleri ne anlama gelir? İşte kuyruk hareketlerinin anlamları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.05.2025 16:49