Kedinizin kuyruğu size ne anlatıyor? Bu kuyruk hareketlerine dikkat!

Kuyruğunu Size ya da Başka Bir Kediye Dolaması



Kediniz kendini kuyruğuyla sarmışsa ve rahat görünüyorsa dinleniyordur. Sizin bacağınıza ya da başka bir kediye dolaması ise onun sevgi, güven ve aidiyet duygusu taşıdığını gösterir. Bu davranış, kedi dünyasında sarılma gibi kabul edilir. Böyle anlarda onu sevmek, onunla konuşmak ve olumlu temas kurmak bağınızı güçlendirebilir.