08 Mayıs 2025, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Hatırlatma!
HAŞMET BABAOĞLU
Hatırlatma!

Hatırlatma!

08.05.2025, Perşembe
Bir...
Artık Türkiye şunu aklından çıkarmamalı: Bütün hazırlıklarımız dünyanın kışına göre yapılsın, yaz çıkarsa bahtımıza!
Bize önümüzdeki günlerde yapılacak hoşluklar, ABD ile sıcak ilişkiler, uluslararası ilişkilerdeki geçici yumuşamalar bu çizgiyi asla bozmamalı...
Çünkü kapının hemen dışında kara bulutlar toplanıyor...

***

İki...
Son yıllarda sürekli "Yeni Dünya Düzeni"nden konuştuk...
Ama bunun için önce "düzensiz dünya" ortamının oluşması gerektiğini unuttuk.
Trump açık bir işarettir.
Düzensiz bir dünya atmosferinin başlatılacağına dair işaret...
ABD kendini toparlamaya çalışırken, Avrupa dâhil her yeri düzensizleştirecekler.
Trump'ın ara sıra edeceği "barış havarisi" laflarına kanmayın!
Sıcak çatışmalar yerine yaygın "dünya savaşı atmosferi" daha işine geliyor, hikâye bu...

***

Üç...
Bize sürekli terörün, bölgesel çatışmaların, mezhepsel veya etnik gruplaşmaların bir tür sosyal hastalık veya arızi oluşumlar olduğu anlatıldı; öyle gösterildi.
Ya hepsi bir projenin ürünüyse?
Hepsi büyük güçler tarafından belli bir hesaba bağlı olarak besleniyor ve kışkırtılıyorsa?..
Daha fazla geç kalmadan Afrika'nın en ücra köşesindeki terör olaylarının veya devletler arasındaki sınırlı çatışmaların arka planındaki büyük kavgayı görme zamanı geldi geçiyor...
Sahnenin arkasında büyük güçler çatışıyor.
Bu arada "Yeni Dünya Düzeni elitleri" ne mi yapıyor?
Kendi vakitlerinin gelmesini bekliyorlar tabii; Marksistlerin pek sevdiği "tarihin tekerleği" var ya, o tekerlek nasılsa globalist elitlerden yana...

***

Dört...
Şu anda dünya haritasını açtığınızda gördüğünüz devletlerin çoğu gerçek bir istiklal kavgasının ürünü değildir.
Ya emperyalizmin "böl ve yönet" politikaları sonucunda ortaya çıkmışlardır ya da halklarını başka devletler adına kontrol etmek için kurulmuşlardır.
Bu çerçeve değişecek; yeni hesaplar ortaya çıkacak.

***

Beş...
Türkiye dünyaya ve geleceğe bakarken uzun yıllar boyu sadece tehdit değerlendirmesi yaptı.
Haksız mıydık?
Hayır!
Esas soru şudur: Nasıl bir gelecek istiyoruz?
Artık bütün kavgamız bu soruya verilecek cevap üzerinden olmalı.

***


NOT DEFTERİ
Her gün bir kenara yeni bir kelime koy. Bir sözcüğün ne zaman gerekebileceğini bilemezsin. (J. G. BALLARD / Güneş İmparatorluğu)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bir hayvanat bahçesinde kız ve oğlan çocukları 06.05.2025 Salı
Haftanın notları: Onlar da şeffaf mı? 03.05.2025 Cumartesi
Sahiden bahar geldi mi? 02.05.2025 Cuma
Dünya böyle bir yer artık 01.05.2025 Perşembe
Bu adamlara kulak verecek kadar cahil misiniz? 29.04.2025 Salı
Ne zaman bunları konuşacağız? 28.04.2025 Pazartesi
Şimdi gerçekler... 27.04.2025 Pazar
Haftanın Notları: Korku, zihni sislendirir 26.04.2025 Cumartesi
Deprem sırasında ve hemen sonra... 25.04.2025 Cuma
Üniversite eğitimi mi? Hayaller çöplüğü 24.04.2025 Perşembe
Daha Fazla Gör