Artık Türkiye şunu aklından çıkarmamalı:Bize önümüzdeki günlerde yapılacak hoşluklar, ABD ile sıcak ilişkiler, uluslararası ilişkilerdeki geçici yumuşamalar bu çizgiyi asla bozmamalı...Çünkü kapının hemen dışında kara bulutlar toplanıyor...

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Son yıllarda sürekli "Yeni Dünya Düzeni"nden konuştuk...Ama bunun için önceortamının oluşması gerektiğini unuttuk.ABD kendini toparlamaya çalışırken, Avrupa dâhil her yeri düzensizleştirecekler.Trump'ın ara sıra edeceği "barış havarisi" laflarına kanmayın!Sıcak çatışmalar yerine yaygındaha işine geliyor, hikâye bu...

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Bize sürekliöyle gösterildi.Hepsi büyük güçler tarafından belli bir hesaba bağlı olarak besleniyor ve kışkırtılıyorsa?..Daha fazla geç kalmadan Afrika'nın en ücra köşesindeki terör olaylarının veya devletler arasındaki sınırlı çatışmaların arka planındaki büyük kavgayı görme zamanı geldi geçiyor...Sahnenin arkasında büyük güçler çatışıyor.Bu aradane mi yapıyor?Kendi vakitlerinin gelmesini bekliyorlar tabii; Marksistlerin pek sevdiğivar ya, o tekerlek nasılsa globalist elitlerden yana...

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Şu anda dünya haritasını açtığınızda gördüğünüz devletlerin çoğu gerçek bir istiklal kavgasının ürünü değildir.Ya emperyalizminpolitikaları sonucunda ortaya çıkmışlardırya dakurulmuşlardır.Bu çerçeve değişecek; yeni hesaplar ortaya çıkacak.

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Beş...

Türkiye dünyaya ve geleceğe bakarken uzun yıllar boyu sadece tehdit değerlendirmesi yaptı.

Haksız mıydık?

Hayır!

Esas soru şudur: Nasıl bir gelecek istiyoruz?

Artık bütün kavgamız bu soruya verilecek cevap üzerinden olmalı.

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NOT DEFTERİ

Her gün bir kenara yeni bir kelime koy. Bir sözcüğün ne zaman gerekebileceğini bilemezsin. (J. G. BALLARD / Güneş İmparatorluğu)