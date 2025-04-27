Böyle zamanlarda hayat bizimle konuşuyor mu?Hani tam yerin yerinden oynayabileceğini unutmuşken, hatırlamak mesela...Ya da biraz daha durulup ortalık sakinleştiğinde...Mesela bir ses bize,diyor mu?Bazı güzel ruhlu arkadaşlarımız öyle olduğunu iddia ediyorlar ama bunun bir gerçeklikten çok dilek olduğunu düşünüyorum artık...Söyleyin bana...tıkanmamış kulak kaldı mı?

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Gördüm işte!Yaşadım...Hayata yukarıdan bakıp küçüklüğümüzü fark etmek falan..İmanı hayattan daha güçlü büyükanneler, dedeler hariç lafı buralara getirenler kaldı mı?Karamsar sözler etmek istemiyorum, lakin 6.2'yi yaşamak manevi hesaplaşmalardan çok maddi korkuları güçlendirdi...

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Meğer sosyal zemin ile jeolojik zemin doğrudan bağlantılıymış, değil mi?Ertesi gün gözde semtlerdeki sitelerin otoparklarına gidenlerin ağızları açık kaldı mesela...Ortada araba kalmamış...gecenin soğuğunarağmen dışarıda sabahlamış;böyle bir manzara işte!

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Kaçanlar anlattılar sonra...Direksiyondayken...Kuzey Marmara Otoyolu'nda tampon tampona giderken...Yani inşaat tekniği şüpheli binalar ve bir cehennem sahnesine şahit olma ihtimali arkalarında kalınca,"Bütün patırtı çarçabuk geçse de iş düzeni de sarsılmasa keşke" kaygısına mesela..."Önümüzdeki aya az kaldı, maaşlar ileriye ötelenmese keşke" kaygısına mesela...(şehir başka bir şeydi)

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Tamam bütün bu anlattıklarım daelbette, insana özgü hâller, kabul!Ama bu tablodadair bir şey bulunmuyor...Artık en başa dönsek ve bunları konuşmaya başlasak mı?