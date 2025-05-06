Okul tur otobüsüyle gelmiş çocuklar, hayvanat bahçesinin içine dağılıyorlar...Dikkatlerini hiç sormayın; çünkü yok!O yüzden aynı an içinde hem aslanları görmeyi hem de timsahları taşlamayı istiyorlar...Şaşırdınız mı?Tam yanımda dokuz yaşlarında iki oğlan öyle bağırıyor.Hanım hanımcık öğretmenleri kocaman bir "Aaaaa" çekiyor, sonra "Hiç öyle şey olur mu çocuklar, şimdi bayılacağım vallahi!"

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Aynı andaderseniz...Sinirli ve aşırı iri Afrika filleriyle uysal ve sevimli Hint filleri arasındaki fark çok önemli mesela onlar için...Sonra yalnız bir suaygırı görüyorlar.Sanki küsmüş, burnunu duvara dayamış yatıyor.Şirin bir kız çocuğu ona uzaktan bağırıyor.İnanılmaz bir şey...Hayvan o kocaman başını ağır ağır döndürüp kız çocuğuna çeviriyor.

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Bu anlattıklarımHayvanat bahçeleri bunu hiç hak etmemiş hayvanların hapishaneleri gibi...Artık hayvanları tanımanın bu yolu kapanıyor; yavaş yavaş tarihe gömülecekler ama çocuklar bütün canlılığıyla hayvanları görmeyi seviyorlar.Elle çizilmiş bir sanat eserini andıran Amazon papağanları canlı halleriyle görmek mesela, çocukları çok heyecanlandırıyor.Ama fark etmişsinizdir...Ben başka bir konuyu paylaşmak istiyorum sizinle...O da şu:

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Ebeveynler de bir âlem...

Genç bir baba, minicik oğluna şöyle diyor yılanların önünden geçerken...

"Bak evladım, halanları görüyor musun?" Çocukcağıza gelince...

Duyduklarına anlam veremiyor elbette, nasıl versin!

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NOT DEFTERİ

Sabahları penceremi açıp nehir kıyısında binlerce kuş görünce mutluluk duyuyorum. Bunun ötesinde bir şey istemiyorum.... (ROMAIN GARY / Cennetin Kökleri)