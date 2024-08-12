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HAŞMET BABAOĞLU
Çünkü İsrail öyle istiyor!

Çünkü İsrail öyle istiyor!

12.08.2024, Pazartesi
Görmüyor musunuz olup biteni?
Batı'nın muazzam bir pişkinlikle bütün medeniyet cilalarını söküp attığını görmüyor olamazsınız...
Kör müsünüz?
Keyfiniz kaçsın istemiyor musunuz?
Yoksa fonlanarak Paris'te olimpiyatları mı izlediniz?
Hani bazılarınız sosyal medyaya "ilkel karanlık bir dönemin içinden çıkıp olimpiyatların medeni huzuruna vardık" diye yazmış ya hiç utanmadan...
Belki o haldesiniz...
Ama öyleyseniz, bu uzun sürmüş salaklıklarınız...
Bu demode pembe rüyalarınız beni zaten ilgilendirmiyor.
Sözüm, sizlere değil...

***

Batı, dünyaya pazarladığı bütün değerleri bir bir terk ediyor...
Hemen her ülkede sahneye soytarıları çıkartarak aşındırdığı demokrasinin işini tümden bitirmek üzere mesela...
"Seçkinler ve teba" düzenine geçerken demokrasiye ihtiyacı yok!
Şimdi iş sokakları karıştırarak ve güvenlik kaygısı yaratarak kitleleri demokrasiden şüpheye düşürme aşamasında...
Sonra diğer aşamalara geçildiğinde, ağzınız açık kalacak.

***

Eşitlik düsturu mu?
Bireyin evrensel hukuku mu?
Acıklı bir komediye dönüştü bunlar...
Yüzde 1'in geri kalanların bütün varlıklarına el koymaya hazırlandığı bir "devrim"in eşiğinde ne eşitliği!
Dayanışma mı?
"Trans"larınki hariç bütün dayanışma hareketleri öcü olarak gösteriliyor.

***

Ya özgürlük?
Başkalarını geçtim, Avrupalı bireyin özgürlüğü ne olacak peki?
Hiç olacak, HİÇ!
Borçlandırılmış insanın özgürlüğü palavradır, bu gerçek şimdi ortaya çıkıyor işte!
80 Yaşında bir Alman kadınısınız mesela ve yüreğiniz Gazze'de öldürülen çocuklar için yanıyor, elinize bir Filistin bayrağı almışsınız, kaldırımda yürüyorsunuz...
Olmaz ki!
Bayrağı elinizden almak isteyen iri yapılı Alman polisinden artık iyice incelmiş kemiklerinize sert tekmeler yiyorsunuz.
Niye?
Çünkü İsrail öyle istiyor...
İsrail istiyorsa, Batı'nın havası, bireyi, özgürlüğü bir anda sönüveriyor.

***

Bir dünya kapanıyor...
Neden diye sormayacak mısınız?
Basmakalıp yargılarınız ve alışkanlıklarınız sizi sarhoş etmesin!
Agah olun, dikkatli bakın etrafınıza...

***


NOT DEFTERİ
Biz reklam yazarları insanların gözleri önündeki gerçekliği değiştiriyoruz ve böylece özgürlük bir ütü, kanatlı orkit ya da limonatayla olabilirmiş gibi geliyor. (VIKTOR PLEVIN / Homo Zapiens)

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