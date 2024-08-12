Çünkü İsrail öyle istiyor!

Görmüyor musunuz olup biteni?Kör müsünüz?Keyfiniz kaçsın istemiyor musunuz?Yoksa fonlanarak Paris'te olimpiyatları mı izlediniz?Hani bazılarınız sosyal medyaya "ilkel karanlık bir dönemin içinden çıkıp olimpiyatların medeni huzuruna vardık" diye yazmış ya hiç utanmadan...Belki o haldesiniz...Ama öyleyseniz,beni zaten ilgilendirmiyor.Sözüm, sizlere değil...

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Hemen her ülkede sahneye soytarıları çıkartarak aşındırdığımesela...düzenine geçerken demokrasiye ihtiyacı yok!Şimdi iş sokakları karıştırarak ve güvenlik kaygısı yaratarak kitleleri demokrasiden şüpheye düşürme aşamasında...Sonra diğer aşamalara geçildiğinde, ağzınız açık kalacak.

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Bireyin evrensel hukuku mu?Acıklı bir komediye dönüştü bunlar...Dayanışma mı?"larınki hariç bütün dayanışma hareketleri öcü olarak gösteriliyor.

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Borçlandırılmış insanın özgürlüğü palavradır, bu gerçek şimdi ortaya çıkıyor işte!80 Yaşında bir Alman kadınısınız mesela ve yüreğiniz Gazze'de öldürülen çocuklar için yanıyor, elinize bir Filistin bayrağı almışsınız, kaldırımda yürüyorsunuz...Olmaz ki!Bayrağı elinizden almak isteyen iri yapılı Alman polisinden artık iyice incelmiş kemiklerinize sert tekmeler yiyorsunuz.Niye?Çünkü İsrail öyle istiyor...

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Bir dünya kapanıyor...

Neden diye sormayacak mısınız?

Basmakalıp yargılarınız ve alışkanlıklarınız sizi sarhoş etmesin!

Agah olun, dikkatli bakın etrafınıza...

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NOT DEFTERİ

Biz reklam yazarları insanların gözleri önündeki gerçekliği değiştiriyoruz ve böylece özgürlük bir ütü, kanatlı orkit ya da limonatayla olabilirmiş gibi geliyor. (VIKTOR PLEVIN / Homo Zapiens)