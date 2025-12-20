Asgari ücrette zam beklentisi yükseldi! İşte yeni asgari ücret için en net rakam
Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanacak. İşçi sendikaları ile görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona iletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işverene çıkışıyla zam oranı beklentileri yükselirken, gözler 3. toplantıya çevrildi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2025 10:50