Asgari ücrette zam beklentisi yükseldi! İşte yeni asgari ücret için en net rakam

Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri maratonu devam ediyor. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında ikinci toplantı gerçekleştirildi. İşçi tarafı yine masaya oturmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona iletti.