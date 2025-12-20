Viral Galeri Viral Tıkla Asgari ücrette zam beklentisi yükseldi! İşte yeni asgari ücret için en net rakam

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplanacak. İşçi sendikaları ile görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona iletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işverene çıkışıyla zam oranı beklentileri yükselirken, gözler 3. toplantıya çevrildi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
20.12.2025
Milyonları yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri maratonu devam ediyor. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında ikinci toplantı gerçekleştirildi. İşçi tarafı yine masaya oturmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona iletti.

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işverene yaptığı çağrı sonrası beklentiler yükseldi. Gözler net rakam için üçüncü ve daha sonra yapılması beklenen 4. toplantıya çevrildi.

İKİNCİ TOPLANTIDA ZAM SENARYOLARI KONUŞULDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu hafta ikinci toplantısını Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirildi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri yer aldı.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Toplantıda veriler üzerinde zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği de ele alındı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET TRAFİĞİ

İkinci toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. Bakan Işıkhan ilk olarak Türkİş'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya geldi.

