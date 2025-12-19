Viral Galeri Viral Liste Dengeler tamamen değişiyor! Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak? Esme ne karar verecek?

Dengeler tamamen değişiyor! Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak? Esme ne karar verecek?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz. 11. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tehditler, hesaplaşmalar ve beklenmedik hamleler hikâyenin yönünü değiştiriyor. İşte Taşacak Bu Deniz 11. Bölüm fragmanından detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2025 17:44
TRT'nin sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 11. Bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde gerilim dozu belirgin şekilde yükseliyor. Şerif'in Ballı cinayeti üzerinden yaptığı hamle dengeleri sarsıyor. Esme, hayatını etkileyecek zor bir kararın eşiğine geliyor. Sürpriz gelişmeler, dizinin hikayesinde kritik bir kırılma anına işaret ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ 11. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan yeni bölümüyle gerilimi daha da artırıyor. 11. bölümde yaşanacak gelişmeler, dizinin seyrini etkileyecek önemli kırılmalara işaret ediyor. Karakterler için geri dönüşü zor kararlar kapıda.

Şerif'in Tehdidi, Esme'nin Direnci

Şerif, boşanma ihtimali karşısında Esme'yi Ballı cinayeti üzerinden köşeye sıkıştırır. Tehdit büyüktür ancak Esme susmak yerine bedeli ne olursa olsun direnme yolunu seçer. Bu tavır çatışmayı daha da derinleştirir.

Adil İçin Zamana Karşı Yarış

Oruç'un ihbarı sonrası Adil tutuklanır. Boşanma davasına yalnızca iki gün kalmıştır. Esme, Fadime ve Eleni ile birlikte sevdiği adamı kurtarmak için zamana karşı bir mücadeleye girer. Eleni'nin bulduğu çözüm ise herkes için beklenmedik bir sürpriz olur.

Oruç Cephesi Sertleşiyor

Kontrolü tamamen ele geçiren Oruç, bu kez amcasına açıkça savaş açar. Konağın içindeki düğün hazırlıkları Eleni'nin öfkesini artırır. Yaşanan haksızlıklar artık onun için tahammül sınırını aşmıştır.

SON DAKİKA