Viral
Galeri
Viral Liste
Dengeler tamamen değişiyor! Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak? Esme ne karar verecek?
Dengeler tamamen değişiyor! Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak? Esme ne karar verecek?
Cuma akşamlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz. 11. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tehditler, hesaplaşmalar ve beklenmedik hamleler hikâyenin yönünü değiştiriyor. İşte Taşacak Bu Deniz 11. Bölüm fragmanından detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.12.2025 17:44