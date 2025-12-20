Mehmet Akif Ersoy ve Kenan Tekdağ’ın kirli çarkı! ‘Anahtar kadınlar’ ile şantaj ağı

Tanık, "Ela ile konuşuyordum, gözleri doldu. Kenan Tekdağ ile ilgili anlatmaya başladı. Kenan Tekdağ, yüksek mevki sahibi bürokratlar ile üst düzey yargı mensuplarıyla görüşmeye giderken kendisini de yanında götürdüğünü ve daha sonra bu kişilerle kendisinin ilişkiye girdiğini anlattı" dedi. Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı partilere uyuşturucuya ulaşabilmek için katıldığını Cebeci'nin kendisine anlattığını ifade eden tanık "Ela bundan dolayı tedirgin olduğu için ağlıyordu" dedi.