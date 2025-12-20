Mehmet Akif Ersoy ve Kenan Tekdağ’ın kirli çarkı! ‘Anahtar kadınlar’ ile şantaj ağı
Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu dosyasında ifade veren bir tanık, medya ve yargı dünyasını sarsacak bir 'nüfuz casusluğu ve uyuşturucu' dosyasını araladı. Tanık, Kenan Tekdağ'ın, Ela'yı üst düzey bürokrasi ve yargı mensuplarını etkilemek için görüşmelerde yanında götürdüğünü ve bu kişilerle ilişkiye girmesini teşvik ettiğini anlattı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2025 06:21