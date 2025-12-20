Viral Galeri Viral Tıkla Mehmet Akif Ersoy ve Kenan Tekdağ’ın kirli çarkı! ‘Anahtar kadınlar’ ile şantaj ağı

Mehmet Akif Ersoy ve Kenan Tekdağ’ın kirli çarkı! ‘Anahtar kadınlar’ ile şantaj ağı

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu dosyasında ifade veren bir tanık, medya ve yargı dünyasını sarsacak bir 'nüfuz casusluğu ve uyuşturucu' dosyasını araladı. Tanık, Kenan Tekdağ'ın, Ela'yı üst düzey bürokrasi ve yargı mensuplarını etkilemek için görüşmelerde yanında götürdüğünü ve bu kişilerle ilişkiye girmesini teşvik ettiğini anlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.12.2025 06:21
Mehmet Akif Ersoy ve Kenan Tekdağ’ın kirli çarkı! ‘Anahtar kadınlar’ ile şantaj ağı

Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dosyaya giren yeni ifade, medya ve yargı dünyasını sarsacak bir "nüfuz casusluğu ve uyuşturucu" dosyasını araladı.

Mehmet Akif Ersoy ve Kenan Tekdağ’ın kirli çarkı! ‘Anahtar kadınlar’ ile şantaj ağı

Dosyanın merkezinde Kenan Tekdağ, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci yer alırken, uyuşturucu partilerinden siyasi suikast hazırlıklarına kadar uzanan dehşet verici iddialar gün yüzüne çıktı.

Mehmet Akif Ersoy ve Kenan Tekdağ’ın kirli çarkı! ‘Anahtar kadınlar’ ile şantaj ağı

UYUŞTURUCU TEMİNİ
Sabah'ın haberine göre Soruşturma dosyasının en somut iddialarından biri, spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu trafiğindeki rolü üzerine oldu. Tanığın ifadelerine göre, Cebeci, Miami seyahatlerinden dönüşte Türkiye'ye elektronik sigara görünümlü likit esrar ürünleri getirdi.

Mehmet Akif Ersoy ve Kenan Tekdağ’ın kirli çarkı! ‘Anahtar kadınlar’ ile şantaj ağı

Tanık, "Ela ile konuşuyordum, gözleri doldu. Kenan Tekdağ ile ilgili anlatmaya başladı. Kenan Tekdağ, yüksek mevki sahibi bürokratlar ile üst düzey yargı mensuplarıyla görüşmeye giderken kendisini de yanında götürdüğünü ve daha sonra bu kişilerle kendisinin ilişkiye girdiğini anlattı" dedi. Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı partilere uyuşturucuya ulaşabilmek için katıldığını Cebeci'nin kendisine anlattığını ifade eden tanık "Ela bundan dolayı tedirgin olduğu için ağlıyordu" dedi.

Mehmet Akif Ersoy ve Kenan Tekdağ’ın kirli çarkı! ‘Anahtar kadınlar’ ile şantaj ağı

TEKDAĞ'IN İZİNDEN GİTTİ
Soruşturma dosyasının en karanlık noktalarından biri de Ebru Aydın ismi etrafında toplanıyor. Mehmet Akif Ersoy'un, Ebru Aydın'ı bürokrat, iş insanlarıyla tanıştırarak bir şantaj ağı kurduğu da ifadelere yansıdı.

SON DAKİKA