Sonunda olacağı buydu...Artık kim orta yerelafını atsa, yüzler buruşturuluyor.En küçük motivasyon cümlesi bile işitenleri huysuzlaştırıyor.Çünkü herkes ruhen yorgun...diye diyeise iyice dağıldı...Şimdi debüyütülüyor.Dilek tutuyorlar sürekli...Neye inandıklarından bihaberler...Dileklerine neyin, kimin cevap vereceğini bilemiyor,deyip geçiyorlar.Ama ısrarlılar; sürekli bir şeyler istiyorlar.

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Instagram'a erişim engelleninceçekilmeye başlandı.Nasıl olsa Instagram yok diye makyaj malzemesi alışverişinden yüklü miktarda tasarruf yapanlar...Başkalarıyla paylaşamadığı için tatil rezervasyonunu iptal edenler...Boğaz kıyısında içtiği kahveden kimse haberdar olmayınca ağzında acı bir tat biriktirenler...Kendisine "Niye üzülüyorsun, keyfine bak, anı yaşa" diyen arkadaşlarına, sinirlenenler...Bütün bunlar birdenbire sosyal medyayla ortaya çıkmadı...Instagram'ın var olduğu zamanlarda şu köşedediye defalarca yazdığımı hatırlıyorum...

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in baş döndürücü romanı90'larda yayınlandı.İşte o romandan bir alıntı..."Seyahatten dönenlerin kimisi yaşlı ve yalnız, kimisi arkadaşsız, kimisinin arkadaşı var ama arkadaşını son tatilinde çektiği bir fotoğrafa maruz bırakırsa kaybedeceğinden korkuyor, bir başkası ise bunu mutlaka bir gösterişe çeviriyor.

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Gerçek şu...Hiçbir seyahat bizihakkında aldatamıyor...Hiçbir tatil bizeberbatlığını unutturamıyor...İmdada bir başkası yetişiyor, onun yalandan da olsa onayını ve beğenmesini marifet belliyoruz.

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Yeri gelmişken vurgulayayım...