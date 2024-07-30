Şimdi anlıyor muyuz?diye cilalayıp hepimizi kafa kola aldıkları gösteriyi anlıyor muyuz?Meğer İsrail'in çıkarlarına uygun biçimdeymuş...Zalim yöneticiler gidecek denmişti...Sonuç?Perişanlık, muazzam bir politik bitkinlik ve Batı'nın pohpohladığı yeni yöneticiler...

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Olay şu...İçine davetkâr cilalar; özgürlük, demokrasi, refah koyuluyor.Ve maaleseffark edilinceye kadar yıllar geçiyor.Geçmiş hataları değerlendirip vitrin camlarını aşağı indirmek de her babayiğidin harcı değil...

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Dost meclisinde konuşur gibi bir sadelik içinde "Nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız" dedi, İsrail'i kastederek...Hem de İsrail devlet elitlerinin "güneyimizdeki Arapların çıtı çıkmaz, Gazze'yi ve Lübnan'ı halletsek, kimse bizi durduramaz, dünya zaten bizim yanımızda" diye düşündükleri sırada...Şok!O halde soralım...Çünkü İsrail'in bölgede genişleme ve sınırları değiştirme projesinin artık görmezden gelinecek yanı kalmadı.

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Bir durup düşünün...Hani Trump'ın damadı Kushner'in marifeti olan ve İsrail'in çevresindeki Arap devletlerini yumuşatıp kendisine muhtaç etme projesinin adı niyeoldu?Vitrine Hz. İbrahim'in adını koymuşlardı yani...Gazze patlak vermeseydi, İsrail bu anlaşmalarıkadar uzatmak istiyordu.Peki kendi ilahiyatlarına dayanan Arz-ı Mevud, yani "" projesi neye dayanıyordu?

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İsimlere, işaretlere, kültürel hilelere ve daha pek çok şeye dikkat etmek zorundayız.

Zaman bu zaman!

Çünkü çok kirli bir savaş yürütüyor Siyonizm.

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NOT DEFTERİ

Sizi sömürgeleştiren yabancıların sizde yarattığı en büyük yıkım, zamanla sizin kendinize onların gözüyle bakmanızı sağlamalarıdır (F. FANON / Siyah Deri Beyaz Maskeler)