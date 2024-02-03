İkide bir "Griler de var" demeyi bırakın deyip durmaktan dilimde tüy bitti.Öncedeyin;diye dövündüm durdum...Kötülüğün insani(!) arıza, şiddetin makul politika, psikopatlığın "elbet bir gün tedavi edilebilir bir hastalık" haline getirilmesinin nasıl bir felaket olduğunu anlıyor muyuz?

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İyi ile kötü; merhamet ile zulüm arasındaki ayrım bulanıklaştı.Ahlaki ayrım çizgileri sertliğini kaybetti, belirsizleşti.O yüzdensormuştu:"Kötülüğü dile getirmeyi ve gelecekkuşaklara aktarmayı bilmiyoruz, bu her şeydendaha kötü" diyordu...Haklıydı.Çekildiği kuytuda kötülüğü cesaretlendirdik.Ve biz onun hakkında artık fena halde cahiliz.

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Ninelerimizin bizidiye uyardığı nice şey şimdihatta bazen birolarak tanımlanıyor.da zaten artıkbir Hollywood kahramanı...E olmuyor işte o zaman!

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Psikopatlara psikopat, gayet aklı başında olan kötülere dümdüz kötü; her türlü ahlaki ölçüden uzak pislik tiplere apaçık pislik dediğimiz günlere geri dönmeye başlayalım, o kadarı dahi yetecek...

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Bir insanı, bir yeri, bir manzarayı hatta, bir kokuyu...Özlemeyi karın ağrısı gibi yaşayıp mızıldanmak yerine tatlı tatlı hatırlamaya çevirmek...Özlemek, basbayağı sevmek.

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gözlerinin parıldamasını anlıyorum.Su, harekettir; aktıkça azizleşir.

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Çay bahçelerini, kahveleri seviyorum biliyorsunuz...Şehrin meydanına, camisine, insanına hâkim, muhabbet seven , dost bir kahve. AdıOradan yolu geçenlerin aklında olsun.Karadut çayı da söylediniz mi, tamamdır.