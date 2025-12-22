22 Aralık 2025, Pazartesi
Katil Netanyahu Washington yolcusu: Trump Türkiye'nin varlığını kabul ettirecek!
Orta Doğu'da binlerce masumu katleden İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaklaşık bir hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesine ziyarette bulunması bekleniyor. Ancak İsrail ve ABD basınına göre bu ziyaret, görünenden çok daha kritik ve Netanyahu ile hükümetinin geleceği açısından son derece sorunlu bir buluşma olacak.
