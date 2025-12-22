22 Aralık 2025, Pazartesi

Katil Netanyahu Washington yolcusu: Trump Türkiye'nin varlığını kabul ettirecek!

Orta Doğu'da binlerce masumu katleden İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaklaşık bir hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Mar-a-Lago malikanesine ziyarette bulunması bekleniyor. Ancak İsrail ve ABD basınına göre bu ziyaret, görünenden çok daha kritik ve Netanyahu ile hükümetinin geleceği açısından son derece sorunlu bir buluşma olacak.

Orta Doğu'da binlerce masumun katlinden sorumlu tutulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem içeride hem dışarıda artan baskılar altında ABD'ye gidiyor. ABD ve İsrail basınına göre Washington ziyareti, Netanyahu açısından bir "diplomatik çıkış"tan çok, iktidarını tehdit eden bir hesaplaşmaya dönüşmüş durumda.

NETANYAHU'YA TÜRKİYE BASKISI

Siyonizmin medya ayağı Maariv'e göre Netanyahu, ABD'ye "çok sayıda baş ağrısıyla" gidiyor; fakat en büyük kriz onu orada bekliyor. Haberde, Trump'ın Netanyahu'yu Gazze'deki anlaşmanın ikinci aşamasını uygulamaya zorlayacağı belirtiliyor.

Bu aşamada:

  • Gazze'ye uluslararası bir istikrar gücü konuşlandırılması,
  • Yönetimin, bileşimi henüz netleşmeyen teknokrat bir yapı üzerinden yürütülmesi,
  • Türkiye ve Katar'ın Gazze'de fiili varlığının kabul edilmesi öngörülüyor.

Maariv'e göre bu plan, Hamas'ın sahada varlığını sürdürmesine imkân tanıyacak ve Netanyahu'nun "mutlak zafer" söylemini tam bir siyasi çöküşe dönüştürecek.

"NETANYAHU TÜRKİYE VE KATAR'I KABUL EDERSE..."

Maariv'e göre Trump, düşen popülaritesini toparlamak için Gazze ve Orta Doğu'yu bir vitrin olarak görüyor ve Netanyahu'ya bu konuda tavizsiz baskı uygulamaya hazırlanıyor.

Türkiye ve Katar'ın Gazze'deki rolünü kabullenmek zorunda kalacak Netanyahu'nun bu adımı, aşırı sağ ortakları Ben-Gvir ve Smotrich'in hükümetten çekilmesine yol açabilir.

Buna ek olarak Netanyahu hükümeti:

  • Yeni askerlik yasasını geçiremiyor,
  • Ultra-Ortodoks partilerin bütçeye desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya,
  • Savaşın durdurulmasına ve tüm esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çağrılara direnmesi nedeniyle uluslararası yalnızlığa sürükleniyor.

"HONG KONG GAZZE" HAYALİ VE 100 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Maariv'in aktardığına göre Trump yönetimi, maliyeti 100 milyar doları aşan ve Gazze'yi Orta Doğu'nun "Hong Kong'u"na dönüştürmeyi hedefleyen büyük bir projeyi yatırımcılara sundu. İsrail'in işgal ve yıkım hayallerinden kopuk bu plan, Gazze'nin harabeye dönmüş mevcut durumu düşünüldüğünde büyük tartışma yaratıyor.

ABD, bu planı hayata geçirmek için 70'ten fazla ülkeye askeri ve mali destek çağrısı yaptı; ancak yalnızca yaklaşık 20 ülke ilgi gösterdi. Çoğu ülke para vermeye razı, asker göndermeye ise mesafeli.

NBC NEWS: NETANYAHU, TRUMP'A İRAN'A YENİ SALDIRI PLANLARIYLA GİDİYOR

Diğer taraftan NBC News'in özel haberine göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşmede İran'a yönelik yeni bir saldırı planını da masaya koyacak.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin asıl kaygısının İran'ın balistik füze üretimini yıllık 3 bin seviyesine çıkarma ihtimali olduğu vurgulanıyor. İsrail tarafı, İran'ın nükleer programının ağır darbe aldığını kabul etse de, füze tehdidini "daha acil ve gerçek" bir tehlike olarak görüyor.

NBC News'e konuşan kaynaklara göre Netanyahu, Trump'a dört senaryolu bir saldırı paketi sunmayı planlıyor:

  1. İsrail'in tek başına saldırısı,
  2. Sınırlı ABD desteğiyle İsrail öncülüğünde saldırı,
  3. Tam ABD–İsrail iş birliği,
  4. ABD öncülüğünde geniş çaplı bir saldırı.

Ancak bu askeri planlar, habere göre Netanyahu'nun Washington'da karşılaşacağı asıl siyasi baskının gölgesinde kalmış durumda.

NETANYAHU PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI

NBC News ve Maariv'in çizdiği tabloya göre, katil Netanyahu, Washington'a siyasi geleceği pamuk ipliğine bağlı şekilde gidiyor. Trump'ın baskıları, Gazze'de Türkiye'nin varlığını fiilen kabul ettirecek bir kırılma yaratabilir. Bu da Netanyahu'nun iktidarını temelden sarsacak bir sürecin başlangıcı olabilir.