Katil Netanyahu Washington yolcusu: Trump Türkiye'nin varlığını kabul ettirecek!

"NETANYAHU TÜRKİYE VE KATAR'I KABUL EDERSE..."

Maariv'e göre Trump, düşen popülaritesini toparlamak için Gazze ve Orta Doğu'yu bir vitrin olarak görüyor ve Netanyahu'ya bu konuda tavizsiz baskı uygulamaya hazırlanıyor.

Türkiye ve Katar'ın Gazze'deki rolünü kabullenmek zorunda kalacak Netanyahu'nun bu adımı, aşırı sağ ortakları Ben-Gvir ve Smotrich'in hükümetten çekilmesine yol açabilir.