Bu yüzdendir ki,mensupbiri güçsüz bir yaşam dürtüsüyle donatılmıştır;korkaktır; kendisini kaybedeceğindeno kadar korkar ki, başkaları tarafındankolayca yönetilmeyi tercih eder."Nereden bu sözler?Tabii ki, Herman Hesse'nin'ndan...Esra'nın (Elönü) işi tabii...Laf arasında "" diye sordu.Yeni yetmeliğimde okumuştum; çoğu yerini hatırlamadığımı fark ettim.Yeniden okumaya başlayıncaya da karşıma bu satırlar çıkmaz mı?

***

Pandemiyle hızlanan...Artık idam fermanı çıkartılan bir gelişme...Belki bizde biraz daha hızlı olacak ama o ayrı konu...Modern toplumların "orta direği" olan sınıfın erozyonu uzun yıllar alacak; belki fazla kötüye yorduğunuzu, yırttığınızı düşündüğünüz zamanlar da olacak...Fakat sonuç şimdiden belli, kendinizi kandırmayın!Hele "" dedikleri plan tam olarak işletildiğinde hepimize geçmiş olsun!Çünkü yeni bir çağ geliyor; üretim araçları ve ilişkileri üzerine kurulu kapitalizm bitmişti; üzerinde durmadık.Hizmet araçları üzerine kurulu kapitalizm dönemini de yeni "" düzeni kapatacak bu gidişle...

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Dönelim yine Hesse'nin roman kahramanı Bozkırkurdu'na...

Bir yerde orta sınıf için şunları da söylüyor...

"Sayıları ne çok olursa olsun, bu güçsüz ve korkak varlıkların ayakta duramayacağı; tam da bu özelliği yüzünden ortalarda dolaşan kurtlar karşısında bir kuzu sürüsü rolünden öteye geçemeyeceği açıktır. Kimin yaşam yoğunluğu böyle zayıf bir nitelik taşırsa, dünyanın hiçbir ilacı artık onu ayakta tutamaz."

Okurlarımın cari politikadan uzak, global gelişmeler bağlamında sorduğu "Çanlar kimin için çalıyor?" sorusuna karşılık bir başlangıç olarak yazdım bunları...

Not olarak dursun...

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NOT DEFTERİ

Katherine Clifton: İlerde bizim için her şey yoluna girer mi?

Almasy: Evet! Evet, kesinlikle!

Katherine Clifton: "Evet" demen rahatlatıcı. Fakat "kesinlikle" dediğinde insan şüpheye düşüyor.

(Antony Minghella'nın 1996 yapımı English Patient'inden çarpıcı bir sahne.)