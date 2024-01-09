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Haberler Haşmet Babaoğlu Yerel seçimde seçmen: Mitler ve gerçekler
HAŞMET BABAOĞLU
Yerel seçimde seçmen: Mitler ve gerçekler

Yerel seçimde seçmen: Mitler ve gerçekler

09.01.2024, Salı
Deniliyor ki...
Yerel seçimlerde seçmen davranışı farklıdır.
Doğru!
Fakat sanıldığı kadar büyük bir fark mı bu?
Tartışılır.
Bizde adaya değil, parti politikalarına dayanan tercih yerel seçimlerde de baskındır.
Çünkü parti, sadece parti değildir...
"Nasıl bir dünya, nasıl bir ülke ve nasıl bir yaşam?" sorusunun da cevabıdır.
Bu dinamik aşındı mı?
Belki...
Biraz...
Ama sanıldığı kadar çok değil!

***

Deniliyor ki...
Adayın kimliği ve kişiliği yerel seçimde tercihi değiştirir.
Emin misiniz?
O kadar belirleyici mi adayın özellikleri?
Ya da hangi seçmen tipi buna bakıyor?
Adayın kişiliği seçmenin heyecanını belirliyor ama seçim sonuçlarını belirliyor mu, orası şüpheli...
Bizde bu konudaki çalışmaların sayısı az.
Yaşadıklarımız şunu gösteriyor...
Maalesef, tercihlerde adayın kimliğinin (doğum yeri, nereli ve kimlerden olduğu, vd.), kişiliği ve "beceri geçmişi"nden daha çok payı var.
Adayın kişiliğine bakanlar kadın seçmenler...

***

Deniliyor ki...
Projeler önemli...
Doğru mu?
Doğru olsa, keşke!
Seçimlere akılcı bir yön verir çünkü...
Bana kalırsa, bu tez bir doğruyu değil, bir dileği yansıtıyor.
Düşünsenize, işler böyle yürüseydi, berbat adaylar seçilip sonra kendilerini yapraklara alkışlatmazdı, değil mi?
Şunu bilelim...
Geniş bir seçmen grubu "kim olursa olsun" partisinin adayına oy veriyor.
Geri kalanlar için de, projelerden çok adayın bir şeyler yapabileceğine dair güven verişi önem kazanıyor.

***

Şimdi gelelim kritik noktaya...
Bütün dünyada yerel seçimlerde 18-25 yaş aralığındaki seçmen kategorisi "kayıtsızlar" olarak tasnif edilir.
Genel seçimlerde nutuklar atan gençler yerel seçimde sandığa ayaklarını sürüyerek giderler.
Dolayısıyla yarışa yeni katılan adayların esas hedefi bu kitle olmalıdır.
Bu seçmen kitlesi, itişmeden çatışmadan uzak biçimde kendisine söyleyecek sözü olan adaya parti sınırlarının dışına çıkarak ilgi gösterir.
Nokta!

***


NOT DEFTERİ
Gerçek, hiçbir zaman gerçeğe benzemez, biliyorsunuz değil mi? (DOSTOYEVSKİ / Ecinniler)

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