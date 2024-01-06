Gazze orada öyleyken...Mümkünse, nasıl?Bir yandan deniz kaplumbağalarının soyu tükenmesin diye çalışıp bir yandan da dünyada hiç Gazze yokmuş gibi davranmak bir tür manyaklık değil mi?Ama şunu bilelim: Bu yalandan oyalanmalarıkılmaya çalışacaklar.

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Hasta bir dünyaya tam bir uyum sağlamaktan kaçınmamız hakiki birdir. Net!

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Gençlere söylediğimiz motivasyon cümleleri hep böyle..deyip duruyorlar mesela...İş bu yahu!Seveceksen bile, yıllar alıyor; iş arkadaşların, yöneticilerin, işyerlerin; hepsinin bir payı var sevip sevmemende...Herkese yetecek, herkesi istihdam edecek kadar sevecek iş var mı?Dürüst olun...Alt alta yazın!Bir A4 kâğıdını bile doldurmaz...

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Birte sevdiğimiz nedir?Gözümüzden kaçırılan şey...Diğer insanlardır..."Sevdiğin işi yap"takiçevreye ve başkalarınadikkat ederseniz,fark edersiniz.

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Şimdi sürekli "Aynayı oraya değil, buraya koyun, yoksa çok kötü olur" veya "Yatağın altına bir şey koymayın, huzursuzluğunuz bitmez" gibi şeyler söyleyenler moda...Birkaç ay öncesine kadarsa, "Dolar 60 lira olacak, mahvolacaksınız" tayfasının sesi yüksek çıkıyordu; şimdi daha sakinler...Bunlara kulak verenın hâli ise harap...Çünkü hayatları daraldıkça daralıyor; kaygı nesneleri arttıkça artıyor; yaşamaktan bezmek üzereler...En fenası ise şu: Gerçekten gelmekte olan dünya karşısında uyanık olmamız gerekiyor ama bu

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Yatağın altına hiçbir şey koymamalı mı?Ah şimdikoyacaktık. Miskokusuyla nasıl huzurlu uyunur...