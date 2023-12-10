"Kdiyordu ya şair...Tam öyle!Kış geldi işte!Ve içimdekibeni kendinebağlıyor...İsmet Özel'in bu şiirindeki şu dizeler de aklıma geliyor ve ürperiyorum: "Öbür gölden içecektik kaplamasaydı çabuk sineyi kış / Üşüdük terk edilmekten utandık ruh kendini içe çekti."

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Yeryüzünde olmanın bir ritmi vardı...Mevsimler biraz...Ama en çok ve mutlak kararlılıkla bu ritmi kuran şey gece ve gündüz farkı...ritimdiye bir şey kaldı mı?

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Nabzımız gibi atan bir dünya hayatı, hipotalamusa uyan zaman algısı, bizi uyutup uyandıran gece ve gündüz...Hepsi gözlerimizin önünde yavaş yavaş sahneden çekiliyorlar.Başka bir dünyaya;dünyaya aidiz artık; güneşle değil amala aydınlanan bir dünyaya..."Bütün bunlardan uzak koyunlarını otlatan çobana ne mutlu!" demeyeceğim; çünkü gördüm, o da Youtube'a video çekip ün kazanma peşinde...

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"Renkli hayat" denilip duruyor..."Renkli kişilik" diye övülüyor insanlar...Oysade kritik önemdedir ve kıymetlidir.

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Düşünün...On binlerce yıldır gündüzden geceye; geceden gündüze geçip durduk. Renkleri görmemizi sağlayan gözlerimizdeki fotoreseptörlerimiz az ışıkta iş göremez hâle geliyor, sonra her sabah dünya yeniden renkleniyordu.Optik veya kimyasal bir oyun değildi renk.Yaşıyor olmaktı.Nedenini sormaya cesaretimiz var mı?

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Renk dedim de...geldi şimdi aklıma...Gözümüzdeki çiçek...Ama işte onu da teknolojiye kaptırdık.İkinci parmak izimiz olduğu ortaya çıktı.

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Velhasıl...Akıntıya kapılmış, sürükleniyoruz.Böbürlenmelerimiz var ya...Çok boş, çok renksizler.