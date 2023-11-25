diyorlar.Skandal aslında...Ama böyle söylemekten hiç utanmıyorlar.Çünkü soykırımcı İsrail ve ABD esas kavganınüzerinden yürüdüğünü biliyor.Bizler de bilmeliyiz...Haklı olarak bu "namussuzluğa" direniyor ve yayınlarımızdadiyoruz.Dil, yurdumuzdur; ahlakımızdır, silahımızdır, benliğimizdir.

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başlıklı yazımdan sonra dostumTaha Dağlı, yıllar önceileyaptığı söyleşiyi hatırlattı.2014 yılıydı...O zaman da İsrail ile Obama arasında uyuşmazlık var haberleri çıkıyordu.Halit Meşal şöyle demişti: "İsrail bu vahşi saldırıları yaparken arkasına Batı'yı ve ABD'yi alıyor. Demokrasi ve insan hakları, Batı'nın kendi halkları için."

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Şunu da aklımızdan çıkarmamalıyız...diye bir şey yok!Gazze ve Hamas, Filistin'in bir parçası.Olay İsrail'in Filistin'i yok etme çabası ve saldırganlığıdır.

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fiilenolduğundan durumun tam olarakfarkında mıdır, bilemiyorum.Lakinaynı şey oluyor.Özellikle "online Pazar"da satışa çıkan ürünlere küçük bir zam yapılıyor ama ne iştir ki, halka "indirim kampanyası" olarak pazarlanıyor.

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Artık markete gitmek, küçükgöze almak anlamını taşıyor.Kazancı enflasyonun üzerinde seyreden şanslı insanlardan da olsanız fark etmiyor; çünkü

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Yanılıyoruz; sevdiğimiz aforizmalar bize ahlak kazandırmaz.Yanılıyoruz; güzel sözler bizi güzelleştirmez.

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Ne zaman sabah sabah Instagram'a bakmaya kalksam ve akıp giden hikâyeleri görsem içimden mırıldanıyorum:

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Hayır! Hayır!Başkalarının bizi nasıl tarif edeceği önemlidir.

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Bunu son zamanlarda unuttuk, sanırım.