Gazze’de hüzünlü yeni yıl! Çocukların dileği "baba" oldu

Yıkılan evlerin ardından çadırlarda hayata tutunmaya çalışan miniklerin hayalleri, modern dünyanın lükslerine bir tokat gibi çarptı. Bir çocuğun en doğal hakkı olan barınma ve sıcak bir yemek arzusu, Gazze'de "imkansız bir dilek" haline geldi.