Gazze'de hüzünlü yeni yıl! Çocukların dileği "baba" oldu

Gazze’de hüzünlü yeni yıl! Çocukların dileği "baba" oldu

Tüm dünya 2026 yılını havai fişekler ve eğlencelerle karşılarken, Gazze'de enkazların arasında büyüyen çocukların yeni yıl dilekleri insanlığın utanç tablosu oldu. Kimi 'şehit olan babam geri dönsün' dedi, kimi ise sadece sıcak bir yatağın ve annesinin yapacağı bir kap yemeğin hayalini kurdu. Bombaların gölgesinde çocuklukları ellerinden alınan minik yüreklerin dünyaya ders niteliğindeki o hüzün dolu haykırışları A Haber'de.

Dünyanın geri kalanı yeni yıl için umut dolu mesajlar verirken, Gazze'nin çocukları kaybettikleri çocukluklarını ve parçalanan ailelerini geri istiyor.

Gözyaşları içinde hayalini paylaşan minik bir çocuğun sözleri, yaşanan dramın vahametini gözler önüne serdi.

"Yeni yıl için dileğim, şehit olan babamın bana dönmesi. Yeniden eski günlerimize dönmek, çocukluğumuzu yaşamak istiyoruz."

İsrail'in eğitim yuvalarını hedef aldığı Gazze'de, çocukların en büyük özlemi yarım kalan eğitimleri oldu.

GAZZELİ ÇOCUKLARIN YENİ YIL DİLEKLERİ!

Bombalar nedeniyle okulundan uzak kalan Gazzeli bir çocuk, geleceğe dair umut dolu ama buruk ifadeleri kullandı.

Yıkılan evlerin ardından çadırlarda hayata tutunmaya çalışan miniklerin hayalleri, modern dünyanın lükslerine bir tokat gibi çarptı. Bir çocuğun en doğal hakkı olan barınma ve sıcak bir yemek arzusu, Gazze'de "imkansız bir dilek" haline geldi.

"Yeniden bir yatağa, oyuncaklara sahip olabilmek ve annemi yemek yaparken izleyebilmek istiyorum. Savaş bitsin, artık huzur gelsin."

Dondurucu soğuklar ve sel sularıyla mücadele eden mülteci kamplarında, çocuklar artık gökyüzünde parlayan fişeklerin değil, duran bombaların hayalini kuruyor.

Minik yüreklerin vicdanları titreten diğer dilekleri ise şöyle;

"Bu savaş artık bitsin. Yeni kıyafetlerimizin olduğu, korkmadan gülebildiğimiz bir bayram gelsin. Hastanelerde ilaçlar olsun, iyi doktorlar gelsin ki kardeşlerimiz iyileşsin. Çadırda yaşamak çok zor, üzerimize sürekli su damlıyor. Yeniden gerçek bir evde yaşamak istiyorum."

DÜNYA BU SESLERE DAHA NE KADAR SAĞIR KALACAK?

Gazzeli çocukların 2026'dan beklentileri sadece yaşama tutunabilmek.

Soykırımın gölgesinde hayatta kalmayı başaranların bu yürek burkan talepleri, modern dünyanın en büyük ayıbı olarak tarihe not düşüldü.

