02 Ocak 2026, Cuma
Gazze’de hüzünlü yeni yıl! Çocukların dileği "baba" oldu
Tüm dünya 2026 yılını havai fişekler ve eğlencelerle karşılarken, Gazze'de enkazların arasında büyüyen çocukların yeni yıl dilekleri insanlığın utanç tablosu oldu. Kimi 'şehit olan babam geri dönsün' dedi, kimi ise sadece sıcak bir yatağın ve annesinin yapacağı bir kap yemeğin hayalini kurdu. Bombaların gölgesinde çocuklukları ellerinden alınan minik yüreklerin dünyaya ders niteliğindeki o hüzün dolu haykırışları A Haber'de.
Giriş Tarihi: 02.01.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 12:00