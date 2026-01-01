Viral Galeri Viral Liste Tabelalar değişti: Akaryakıta zam geldi! 1 Ocak 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Tabelalar değişti: Akaryakıta zam geldi! 1 Ocak 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarında yeni tablo belli oldu. Benzin ve motorine uygulanan yüzde 6,95'lik ÖTV artışı sonrasında birçok sürücü, 'Benzin ve motorin bugün litre bazında ne kadar oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan zamların ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 14:13
Tabelalar değişti: Akaryakıta zam geldi! 1 Ocak 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları

Akaryakıt fiyatları 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden güncellendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda benzinde ve motorinde maktu ÖTV tutarı yüzde 6,95 oranında artırıldı. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ne kadar zam yapıldı? İşte güncel tarifeler…

Tabelalar değişti: Akaryakıta zam geldi! 1 Ocak 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları

AKARYAKITTA TABELALAR DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Kararına göre, akaryakıtta maktu ÖTV tutarı yüzde 6,95 artırıldı. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra vergi düzenlemeleri de pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Tabelalar değişti: Akaryakıta zam geldi! 1 Ocak 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları

Bu kapsamda benzinin litresine 1,16 TL, motorinin litresine ise 1,08 TL zam yapıldı.

Tabelalar değişti: Akaryakıta zam geldi! 1 Ocak 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Zam sonrası en çok merak edilen konu, büyük şehirlerdeki güncel pompa fiyatları oldu. Benzin, motorin ve LPG fiyatları her ilde farklılık gösterebildiği için sürücüler özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki rakamları yakından takip ediyor.

Tabelalar değişti: Akaryakıta zam geldi! 1 Ocak 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları

1 Ocak 2026 akaryakıt fiyatlarında son durum şu şekilde:

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı
ISTANBUL (AVRUPA) 53.15 TL/LT 54.46 TL/LT 47.67 TL/LT
ISTANBUL (ANADOLU) 52.94 TL/LT 54.25 TL/LT 47.66 TL/LT
ANKARA 53.97 TL/LT 55.43 TL/LT 46.30 TL/LT
IZMIR 54.30 TL/LT 55.76 TL/LT 47.89 TL/LT

SON DAKİKA