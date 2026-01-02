Viral
Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada gelişme! Kıvanç Tatlıtuğ tanık olarak dinlenecek
Yalova'dan denize açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Bu kapsamda Yukay ile telefonda son kez görüşen arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 'tanık' olarak dinlenilecek. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 12:58