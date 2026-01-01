Kışın hayat kurtaran taktik! Ruslar bu yöntemi yıllardır gizli tutuyor: Düşme derdi bitecek

Doğru Uygulamanın Püf Noktaları

Zımpara işleminin etkili olması için bazı kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle ayakkabı tabanının temiz ve kuru olması şart. İnce veya orta taneli zımpara kağıdıyla tabanın farklı bölgeleri hafifçe ovulmalı, özellikle burun ve topuk kısımlarına özen gösterilmeli. Bu sayede ayakkabınız buzlu veya ıslak zeminde daha güvenli bir şekilde yol almanızı sağlar.