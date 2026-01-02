TOGG Tesla'yı solladı! İşte 2025'in elektrikli otomobil karnesi

Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarına ilişkin 2025 yılı ocak-kasım dönemi verileri belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu dönemde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde arttı. Satışlarda ilk sırayı yerli üretici Togg alırken, Tesla ikinci, BYD ise üçüncü sırada yer aldı.