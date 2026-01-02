TOGG Tesla'yı solladı! İşte 2025'in elektrikli otomobil karnesi

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye elektrikli otomobil pazarında en çok satılan markalar belli oldu. Yerli marka Togg, yılın 11 ayında Tesla'yı geçerek zirveye yerleşti. İşte 2025'in elektrikli otomobil karnesi…

Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarına ilişkin 2025 yılı ocak-kasım dönemi verileri belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu dönemde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde arttı. Satışlarda ilk sırayı yerli üretici Togg alırken, Tesla ikinci, BYD ise üçüncü sırada yer aldı.

TOGG TESLA'YI SOLLADI

AA'nın haberine göre, Türkiye otomobil pazarında yılın ilk 11 ayında toplam 938.177 satış gerçekleşti. Bunun 164.665'ini tam elektrikli otomobiller oluşturdu.

Uzatılmış menzil sistemine sahip araçlar da dahil edildiğinde elektrikli segment toplam 166.665 satışa ulaştı. Böylece elektrikli araçların toplam pazardaki payı yüzde 17,6'ya yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 9,2 seviyesindeydi.

TOGG TEK BAŞINA PAZARIN LİDERİ

İlk üç marka, elektrikli otomobil pazarının yüzde 47'sinden fazlasını oluşturdu. Togg'un tek başına pazar payı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Tesla satışlarını Model Y ile sürdürürken, BYD Türkiye'de 7 farklı tam elektrikli modelle yer aldı.

Marka bazında ocak-kasım döneminde satış sonuçları şöyle gerçekleşti:

TOGG: 31.715

Tesla: 29.955

BYD: 17.639

Citroen: 9.004

KIA: 8.978

Hyundai: 7.831

Opel: 7.674
KG Mobility: 6.643

Volvo: 6.325

Mercedes-Benz: 6.194

EN ÇOK SATILAN HİBRİT MODELLER

Hibrit segmentinde en çok satan modeller şu şekilde:

BYD SEAL U: 23.131

Toyota C-HR: 22.181

Nissan Qashqai: 17.575

Peugeot 3008: 14.157

Toyota Corolla Cross: 11.072

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER VE ÖZELLİKLERİ

Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller arasında ilk üç sırada yer alan modellerin öne çıkan teknik ve donanım özellikleri şöyle sıralanıyor:

TOGG T10X

Elektrikli otomobil pazarında satış liderliğine yükselen Togg'un en çok tercih edilen modeli T10X, teknik özellikleri ve bağlantılı akıllı araç yapısıyla dikkat çekiyor.

523 km'ye varan menzil

WLTP ölçüm standardına göre 523 kilometreye kadar menzil sunan T10X, uzun kullanım ihtiyacına yönelik bir sürüş imkanı sağlıyor.

Hızlı şarj ile %20'den %80'e yalnızca 28 dakikada

T10X, 180 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 20'den yüzde 80 doluluk oranına yaklaşık 28 dakikada ulaşabiliyor.

0'dan 100'e 7,4 saniyede hızlanma

Arkadan çekişli versiyonda 218 beygir güç üreten T10X, 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlıyor.

Sürekli bağlantılı akıllı cihaz altyapısı

T10X, internet bağlantısı üzerinden çalışan yazılım ve dijital hizmetlerle sürekli çevrimiçi kalabilen bir yapıya sahip. Bu kapsamda araç, mobilite ekosistemine dahil olan çeşitli dijital servislerle entegre çalışarak kullanıcı deneyimini destekliyor.