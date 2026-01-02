TOGG Tesla'yı solladı! İşte 2025'in elektrikli otomobil karnesi
Türkiye elektrikli otomobil pazarında en çok satılan markalar belli oldu. Yerli marka Togg, yılın 11 ayında Tesla'yı geçerek zirveye yerleşti. İşte 2025'in elektrikli otomobil karnesi…
Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarına ilişkin 2025 yılı ocak-kasım dönemi verileri belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu dönemde elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde arttı. Satışlarda ilk sırayı yerli üretici Togg alırken, Tesla ikinci, BYD ise üçüncü sırada yer aldı.
TOGG TESLA'YI SOLLADI
AA'nın haberine göre, Türkiye otomobil pazarında yılın ilk 11 ayında toplam 938.177 satış gerçekleşti. Bunun 164.665'ini tam elektrikli otomobiller oluşturdu.
Uzatılmış menzil sistemine sahip araçlar da dahil edildiğinde elektrikli segment toplam 166.665 satışa ulaştı. Böylece elektrikli araçların toplam pazardaki payı yüzde 17,6'ya yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 9,2 seviyesindeydi.
TOGG TEK BAŞINA PAZARIN LİDERİ
İlk üç marka, elektrikli otomobil pazarının yüzde 47'sinden fazlasını oluşturdu. Togg'un tek başına pazar payı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Tesla satışlarını Model Y ile sürdürürken, BYD Türkiye'de 7 farklı tam elektrikli modelle yer aldı.
Marka bazında ocak-kasım döneminde satış sonuçları şöyle gerçekleşti:
TOGG: 31.715