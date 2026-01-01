Viral Galeri Viral Liste Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday için bekleyiş sürüyor. Başvuru süreci tamamlanan personel alımında gözler resmi duyurulara çevrildi. Yerleştirme takvimi, değerlendirme yöntemi ve sonuçların ilan edileceği platform merak konusu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 16:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan 3 bin sözleşmeli personel alımı, kamu personeli adaylarının gündemindeki yerini koruyor. Başvuruların sona ermesinin ardından süreçte hangi aşamaya gelindiği yakından takip ediliyor.

Başvurular Tamamlandı, Bekleyiş Başladı

15 Aralık 2025'te ilan edilen ve 26 Aralık 2025'te sona eren başvuruların ardından adaylar sonuç ekranına odaklandı. Mülakat yapılmadan, yalnızca KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek yerleştirme süreci, Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yürütülüyor.

Sonuçlar İçin Gözler Takvimde

Bakanlık tarafından henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak önceki alım süreçleri dikkate alındığında, başvuruların incelenmesinin yaklaşık 2–3 hafta sürdüğü biliniyor. Bu nedenle sonuçların 2026 Ocak ayının ilk yarısında ilan edilmesi bekleniyor.

Değerlendirme Nasıl Yapılacak?

Yerleştirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi, bunun da eşit olması durumunda yaş kriteri devreye girecek. Sonuçlar yalnızca Bakanlığın resmi kanalları ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak.

ALIM YAPILACAK KADRROLAR VE BRANŞLAR

Mühendis

Pozisyon / Unvan Statü / Alan
Mühendis 4/B – İnşaat
Mühendis 4/B – Makine
Mühendis 4/B – Elektrik-Elektronik
Mühendis 4/B – Jeoloji
Mühendis 4/B – Jeofizik

Mimar

Pozisyon / Unvan Statü / Alan
Mimar 4/B
