Viral Galeri Viral Liste Yurt genelinde kar tatilleri art arda açıklanıyor: 2 Ocak'ta hangi illerde okullar kapalı olacak?

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları, öğrenciler ve velilerde kar tatili beklentisini yeniden gündeme taşıdı. '2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?' sorusu arama motorlarında üst sıralara çıktı. Valiliklerden peş peşe tatil duyuruları geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:57 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 15:28
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime geçici olarak ara verildi. Meteoroloji ve ilgili kurumların uyarıları doğrultusunda alınan tatil kararları kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. İşte eğitime ara verilen iller ve valilik duyuruları…

YOZGAT

Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitime ara verildi. Bu kapsamda, il merkezi ve tüm ilçelerde tüm kademelerdeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Kamuda görev yapan engelli ve hamile personel ile çocuğu okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 2 Ocak 2026 Cuma günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışının yarın da devam etmesinin beklendiği bildirildi. Yüksek kesimlerde çığ riski oluşabileceği belirtildi.

Bu kapsamda, üniversiteler hariç olmak üzere resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

GAZİANTEP

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi. Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve buzlanma riski sebebiyle okulların 2 Ocak 2026 Cuma günü de tatil edildiği duyuruldu.

Bu kapsamda, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreş ve gündüz bakımevleri ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin 2 Ocak 2026 Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün önce de ara verilmişti.

DÜZCE

Düzce Valiliği, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşım başta olmak üzere günlük yaşamı etkilediği belirtilerek, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği amacıyla bazı tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ile Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

