Yurt genelinde kar tatilleri art arda açıklanıyor: 2 Ocak’ta hangi illerde okullar kapalı olacak?

DÜZCE

Düzce Valiliği, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının ulaşım başta olmak üzere günlük yaşamı etkilediği belirtilerek, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği amacıyla bazı tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ile Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.