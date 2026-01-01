Viral
Galeri
Viral Liste
Yurt genelinde kar tatilleri art arda açıklanıyor: 2 Ocak'ta hangi illerde okullar kapalı olacak?
Yurt genelinde kar tatilleri art arda açıklanıyor: 2 Ocak'ta hangi illerde okullar kapalı olacak?
Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve düşen hava sıcaklıkları, öğrenciler ve velilerde kar tatili beklentisini yeniden gündeme taşıdı. '2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?' sorusu arama motorlarında üst sıralara çıktı. Valiliklerden peş peşe tatil duyuruları geldi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 15:28