Termometreler çakılacak! İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

İSTANBUL'A YENİDEN KAR YAĞACAK MI?

AKOM hava durumu raporuna göre, İstanbul'da 1 Ocak'ta etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don riski bugün de devam edecek. Kentte havanın parçalı bulutlu geçmesi ve sıcaklıkların 8 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Açıklanan 5 günlük tahminlere göre İstanbul'da yeni bir kar yağışı öngörülmüyor. Hafta sonu ise parçalı bulutlu hava ile birlikte yer yer lodos fırtınasının etkili olacağı tahmin ediliyor.