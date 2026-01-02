Viral
Termometreler çakılacak! İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgasının ardından 'Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?' sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ, don ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı. Özellikle İstanbul'da kar yağışının devam edip etmeyeceği ve dondurucu soğukların ne kadar süreceği merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 09:25