Viral Galeri Viral Liste Termometreler çakılacak! İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

Termometreler çakılacak! İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgasının ardından 'Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?' sorusu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ, don ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı. Özellikle İstanbul'da kar yağışının devam edip etmeyeceği ve dondurucu soğukların ne kadar süreceği merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2026 09:25
2 Ocak hava durumu: İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altındayken gözler hafta sonuna çevrildi. Termometreler sıfırın altına ineceği belirtilirken, çığ, buzlanma ve don uyarıları peş peşe geldi. İstanbul'da "Kar yeniden yağacak mı?" sorusu merak konusu oldu. Ülke genelinde rüzgarın kuvvetlenmesi, yüksek kesimlerde karın etkisini artırması ve yer yer lodos fırtınasının görülmesi bekleniyor

2 Ocak hava durumu: İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Trabzon, Rize, Siirt çevreleri, Giresun'un doğusu, Artvin'in kıyıları ve Ağrı'nın güney kesimlerinde kar yağışı görülecek. Özellikle yüksek rakımlı yerleşimlerde yağışın etkisini artırması bekleniyor.

2 Ocak hava durumu: İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

İSTANBUL'A YENİDEN KAR YAĞACAK MI?

AKOM hava durumu raporuna göre, İstanbul'da 1 Ocak'ta etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don riski bugün de devam edecek. Kentte havanın parçalı bulutlu geçmesi ve sıcaklıkların 8 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Açıklanan 5 günlük tahminlere göre İstanbul'da yeni bir kar yağışı öngörülmüyor. Hafta sonu ise parçalı bulutlu hava ile birlikte yer yer lodos fırtınasının etkili olacağı tahmin ediliyor.

2 Ocak hava durumu: İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINDA

Batı bölgelerde hava sıcaklıkları artarken, doğu kesimlerde ise belirgin bir düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde sıcaklıkların -16 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor.

Rüzgar, Marmara ve Orta Karadeniz kıyılarında güney yönlerden yer yer kuvvetli esecek. Hızı saatte 40-60 kilometreyi bulması beklenen rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

2 Ocak hava durumu: İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!

DON VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riskine karşı vatandaşları uyarıyor. Yoğun kar örtüsünün bulunduğu eğimli bölgelerde riskin arttığı belirtiliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde don olaylarının sürmesi bekleniyor.

SON DAKİKA