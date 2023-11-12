Bazı dualar var...Dilimizin ucunda ama kalbimizde yok...Bazen de kalbimizden bir rüzgâr gibi gelip geçerken dilimize hiç düşmüyorlar...İçinden hâlâ şöyle haykıranlar varsa, onlara selam olsun:

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Lakin niye itiraf etmeyelim...En kalpten yakarışlarımız bilebir hâl aldı, kuyu gibi biziiçine çektikçe çekiyor...ruhumuzu kasıp kavuruyor.Dualarımızın...Yeryüzüne dair tasavvurumuzun...Kendimizi ve başkalarını içine yerleştirdiğimizalgımızın bunlardan etkilenmemesi mümkün mü?Yamulduk.Kaç kuşaktır böyleyiz.Veaklımıza bile gelmesin diye dünya önümüzde taklalar atıyor.

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Yine de...Ve nihayet bir kavşak noktasına vardık.Ne tarafa sapacağımız hayati önem taşıyor...Çünkü işte hepimizi hizaya dizen yalanlar birer birer çözülüyor.Çünkü yaşananlar uzaktan izlenecek bir seyirlik, "üstesinden gelinebilecek" bir kriz falan değil...

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Ve hesaplaşma yaman olacak!Hakka hakkıyla inananların, haksızlığa karşı ayağa kalkanların yürüyüşü uzun zaman alacak...Ama şurası açık...Fosfor bombalarıyla yanan çocuklar, "Uyuyordum, bizi vurdular" diyen çocuklar...Yaşadıklarını hatırlayarak kuracaklar yeni dünyayı.