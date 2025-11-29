29 Kasım 2025, Cumartesi
Haftanın notları: Şimdi yaptın, yaptın!

29.11.2025, Cumartesi
Gelecek kimine göre duadır, kimine göre proje, kimine göre hayal...
Geçmiş herkes için tecrübedir, çoğu kişi için (ne yazık ki!) ıstıraptır ve bazen avuntudur...
Bunları ezbere biliriz.
Ancak...
ŞİMDİ dendiği anda...
Şimdi, bugün, şu an ne yaptığımızı sorgulamaya geldiğinde iş, konuyu değiştiririz.
Niye?
Oysa geçmişi tamir etmenin yolları da, geleceği kuracak olan da ŞİMDİ'nin içinde...

***

Geçmiş ve gelecekle oyalanıp dururken unutuyoruz: Gelecek, biz ŞİMDİ'nin gücünü fark etmez isek, hep, her zaman ve maalesef gelecek geçmişin kopyasıdır...

***

"Anı yaşamak" üzerine kurulan budala modalardan söz etmiyorum, anlıyorsunuz, değil mi?
Zaten sosyal medya canımıza okudu.
"Anı yaşamak" beş altı yıl öncesine kadar "vur patlasın çal oynasın" hâline sokulmuştu.
Şimdi olay sadece "yiyip içme"ye bağlandı.
Yiyor, içiyor, fotosunu sosyal medyaya koyuyorsun; sonra aynı berbat hayatına devam ediyorsun...
Ne olur, kurtulalım şu hapishaneden...
Yiyelim, içelim, tat insan için var, tamam ama "tatsız hayatlar"ın tatlarından ne olacak?
Söyleyin...
Yanlış hayatların "doğru" yemek tercihleri size ne katacak?

***

ŞİMDİ'nin gücünden bahsediyorum ben...
Hayatımızın özünden...
Bugün değiştin, değiştin!
Bugün "doğru"nun peşine düştün, düştün!
Bu kadar net!

***

Son günlerde Papa'nın gelişi üzerine yapılan TV tartışmalarını izlerken bazı profesörler, bazı medyacılar, bazı yorumcular beni şaşkınlığa sürüklüyor.
Dünya üzerindeki bir buçuk milyar Katolik'in Türkiye'den, hatta İznik'ten haberdar olacağını söyleyen rektör mesela...
Üç milyar Hıristiyan'ın dikkatinin üzerimizde olduğunu söyleyen profesör mesela...
Arkadaşlar iyi, güzel de...
Bir...
Mesela Protestanlar Papa'yı bir taraflarına takmazlar, Ortodokslar için Papa dini değil, siyasi bir rakip...
Bunları bilin artık...
İki...
Bir buçuk milyar Katolik denen şey bir istatistiki olgudur.
Sosyal gerçeğe gelince...
Son 50 yılda inanç kaybının en yoğun olduğu nüfusun Katolikler olduğunu bilmiyor musunuz?

***

Çok iyi bir çalışma kitap oldu.
Mutlak tavsiyemdir...
İsmihan Şimşek'in "Kodlanmış Kötülük/Dijital Kibir" adlı yeni kitabından söz ediyorum. Turkuvaz Yayınları'ndan çıktı.
