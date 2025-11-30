Geniş bir teras...Çiçek vermeyen ama yaprakları dolgun ve yemyeşil süs bitkileri...Top şeklinde iki kaktüs...Çim bahçe...Terasta rahat koltuklar ve şık bir masa...İki şezlong...Güzeldi. Hoştu.Kendiliğinden oldu her şey...Önce duvar dibine gül ektik, sonra duvarla eşik arasını taşlarla süsledik.Yere minderler koyup oturduk.Sapına kadar şehirli bir çifttik ama olay bambaşka bir hâle bürünmüş;Kediler bile bizim mekânı seçmiş, her sabah erkenden oraya gelip bizi bekler olmuşlardı.Bu hayatı ve hayat biçimini kapatıp "kiralık" dünyadan çekilinceye kadar günlerimizi o daracık alandageçirdik.

***

Yuva kurmak hâlâ evlenmek, çoluk çocuğa karışmak anlamına geliyor.Fakat neredeyse hepsi yenilarda gerçekleşiyor; eski bir konuta giden yeni evliye (ne kadar acımasızca) arkadaşları acıyarak bakıyor.Oysa konuttan ne olur, ne çıkar ki?İşe gidilir, gelinir.Çocuklar okula gider, döner.Daha ötesine ait düşüncelerimi yazmayayım.Ha şu da var:

***

durumu idareedeceğimizi sanıyoruz amaolmaz!Ne yaptık o dönemde...Meğerse tilkinin dönüp dolaşıp geri döndüğü "dükkân"dan veya sıkıştığımızda kaçtığımız sığınaktan farklı değillermiş.

***

Evlerimizin mahrem alanlar olduğu kesin.Peki,bir mekân oldukları da doğru mu?Sustunuz, anlıyorum.Zaten elimizde cep teller, tabletler etrafımızı gördüğümüz mü var?Ne yapmalı peki?