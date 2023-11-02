Çocuklar öldürülmeseydi...İsrail bombaları kundakta bebeleri paramparça etmeseydi...Yani ortalık her zamankiiçinde olsaydı...İsrail'i yıllarcaveyadiye alkışlamaya alıştırılmışsersemlerle ağır dalga geçerdim.Ama çok sert ve hazin günlerdeyiz.

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Görüyorsunuz işte!Bir gün Yeşaya'nın vaadinden, bir başka gün Samuel kitabından bahsedip ordusuna çoluk çocuk katliamı için emir veriyor...Dindarbizim pek modernfena halde şaşkın...Bu konulara hiç ilgi duymamış kimi muhafazakârlar da var tabii; TV'lere çıkıp "Delilik bu, git başka Tanrı bul" gibi postmodern tepkiler veriyorlar.

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İşin başında tarih sahnesine seküler Yahudi sömürgeciliği olarak çıkan siyonizmin eninde sonunda buraya bağlanmaması mümkün müydü?20. yüzyılın pek ilginç Yahudi düşünürlerinden'in ifadesiyle söylersek..."ÇünküKıyamet ruhununkaynağı ve Yahudi geleneği vedüşüncesidir. İsrail, bu çağrıya itaat ileitaatsizlik arasında gider gelir."Bunu yazın bir kenara, dursun...

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ABD'de bir dolu Ortadoğu ve demokrasi araştırmaları vakıfları var, malum.Derin ABD tarafından yetiştirilip bu vakıflara yerleştirilmiş Arap asıllı yöneticiler ise yıllardır şöyle yazıp çizerler...Neymiş efendim,muş...Lakin kimse İsrail'in dini davasından söz etmez...Bizim buralarda da zihinler bunlarla dolduruldu, gerçekler örtüldü.

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Şimdi masumların kanları örtüyü çekip atıyor.

Altından "kravatlı rahipler ve hahamlar"ın canavarı çıkıyor.

Bir kez daha görmezden gelirseniz, felaket kapınızı çalar.

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NOT DEFTERİ



Ey bahtsız! Tarihinin hiçbir devrinde kendine bu kadar yabancı, bu kadar hayran ve düşman olmadın. Laboratuvarında aradığın, incelediğin, oyduğun, sırrını deştiğin her şey arasında ruhun yok. (PEYAMİ SAFA / Yalnızız)